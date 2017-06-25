نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل تتحول مستودعات "أمازون" إلى خلايا للنحل؟ يبدو وأن هذا ما تطمح إليه الشركة بتحديد نقطة انطلاق وهبوط لخدمة توصيل طلباتها إلى الزبائن باستخدام الطائرات بدون طيار.

ووفقاً لنموذج طلب لبراءة اختراع قدمته الشركة لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فإن الشركة تفكّر ببناء مراكز عمودية لتواكب تصميم المباني في المناطق المدنية، وتأمل "أمازون" بأن يتوفر مركز كهذا في كل مدينة حول العالم.

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وقد قدمت الشركة هذا الطلب في ديسمبر/كانون أول عام 2015، لينشره المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، الخميس، واحتوى الطلب على عدة رسوم لهذه المراكز، منها الذي يبدو كخلية للنحل، وآخر أسطواني الشكل بالإضافة إلى تصميم آخر يشبه الصحون الفضائية الطائرة.

أول طلب توصيل لأمازون بطائرة موجَّهة يصل في 30 دقيقة فقط 1:01

وستعمل الأبراج على دعم خدمة التوصيل التقليدية بالشاحنات، بالإضافة إلى توفير مركز ليستلم الزبائن المنتجات بأنفسهم، بالإضافة إلى تفاصيل حول كيفية ربط الموظفين للمنتجات على الطائرات الموجّهة.

وفي العادة تتواجد مراكز استلام الطلبات وتوصيلها خارج المدن، بسبب حجمها الكبير، لكن هذه المرافق ليست مثالية لإتمام عمليات التوصيل السريعة في المدن، التي تشهد ازدياداً بحجم سكانها، وتأمل "أمازون" أن تتمكن مراكز الطائرات الموجّهة من تحقيق ذلك.

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كما أنه ليس من الواضح فيما لو أرادت "أمازون" تحويل هذه المراكز إلى واقع ملموس، فبراءات الاختراع لا تتخرج في العادة إلى الواقع الملموس، إلا أن النموذج يوفر فكرة عامة حول الخطط المستقبلية التي تنوي فيها الشركة التركيز على الطائرات بدون طيار.