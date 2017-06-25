أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصيب نظام الكمبيوتر التابع للبرلمان البريطاني بهجوم إلكتروني، وفقاً لما ذكره متحدث باسم البرلمان في بيان رسمي.

وقال المتحدث، السبت: "لقد اكتشفنا محاولات غير مرخّصة للدخول إلى حسابات مستخدمي الشبكة في البرلمان، ونعمل على التحقيق في هذا الحادث المستمر ونعمل بقرب مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني."

وأضاف في البيان أيضاً: "البرلمان يحوي إجراءات متينة لحماية كافة الحسابات والأنظمة، وسنعمل على اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية شبكتنا."

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وفي حديث مع CNN أشار أحد المتحدثين باسم البرلمان إن أقل من واحد في المائة من الحسابات تعرضت للاختراق، في شبكة تحوي تسعة آلاف مستخدم، مضيفاً بان الهجوم قد "تم ردعه وإيقافه."

وأشار المتحدث إلى أن السبب في اختراق بعض الحسابات، يعود لاستخدام كلمات سر ضعيفة، وعلى عكس ما أوصى به القسم التقني المسؤول عن سلامة الأمن الإلكتروني في البرلمان.

وكإجراء احتياطي، قام البرلمان بحجب إمكانية الدخول من خارج شبكته، وبالفعل قال بعض أعضاء البرلمان عبر حساباتهم بالتواصل الاجتماعي إنهم واجهوا مشاكل في الدخول لبريدهم الإلكتروني من خارج البرلمان.

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وقال متحدث باسم المركز الوطني للأمن الإلكتروني: "نحن على علم بالحادثة ونعمل على مدار الساعة مع فريق الأمن الرقمي بالبرلمان لنفهم ما حصل ونقدم استشارتنا للحلول المخفّفة لما حصل."

يأتي هذا الهجوم بعد أكثر من شهر بقليل على انتشار هجوم برنامج الفدية "WannaCry"، والذي ألحق الضرر بأكثر من 200 ألف جهاز عبر 150 دولة، وقد تأثرت مراكز الرعاية الصحية بشكل جسيم بما حصل بالأخص في بيانات المرضى وسجلاتهم الصحية، ما أدى إلى إلغاء عمليات جراحية وتغيير مسارات سيارات الإسعاف، شاهد الفيديو التالي للمزيد من التفاصيل: