أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد تكشف أصغر الأمور أكبر أسرارنا، فوفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة "بادوفا" بإيطاليا، يمكن للطريقة التي يحرّك فيها المستخدم فأرة الحاسوب أن تدل على كذبه في أسئلة مطروحة عليهم.

وأشار فريق الباحثين إلى أن نتائج الدراسة قد تساهم في تحديد الأخبار الملفقة والمسوحات الكاذبة عبر الإنترنت، وحتى تحديد مستغلّي الأطفال والإرهابيين.

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واستخدم الباحثون خوارزميات مفعّلة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مبنية على مجموعة من المعطيات، وأمنح الكمبيوتر مجموعة من الأمثلة على إجابات صادقة لبعض المستخدمين، وأمثلة أخرى على أجوبة كاذبة، ومع التجربة تمكن الكمبيوتر من تمييز الفرق في حركة فأرة الحاسوب عند منح النوعين من الإجابات.

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وخلال الدراسة التي ضمت 60 طالباً من جامعة "بادوفا" أجاب المشاركون على سلسلة من الأسئلة بعضها لم يكن متوقعاً، وبعضها قيل لهم أن يتخيلوا أنفسهم بهوية أخرى ومنح لهم الوقت لتقمص الشخصية.

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المستخدمون الصادقون حركوا الفأرة بشكل مستقيم نحو الإجابة، أما الكاذبون تطلبت منهم الإجابة وقتاً أطول ومساراً غير مباشر للإجابة المختارة، شاهد الصورة أدناه:

وقال البروفيسور الباحث في الجامعة، غوسيبيه سارتوري إن: "أدمغتنا مبنية لتجيب بصدق، وعندما نكذب فإنا نقوم بحبس ردة الفعل الطبيعية باستجابة مزيّفة،" وقد نشرت هذه الدراسة مؤخراً في موقع "Plos One."

ويتوقع سارتوري أن تستخدم هذه التكنولوجيا مستقبلاً في مساعدة السلطات بالتعرف على الإرهابيين الذين يدخلون الدول الأوروبية بهويات مزيّفة، ولا تتطلب التقنية التي استخدمها سارتوري معرفة المستخدم لمعلومات معينة، كتحديد تاريخ الميلاد أو تفاصيل شخصية عن المستخدم لحديد ما إن كان يكذب أم لا، بل يمكن تحديد الصدق من الكذب من خلال الطريقة التي يجاب بها عن الأسئلة.