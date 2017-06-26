نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد لا يحتل هجوم "WannaCry" عناوين الأخبار بالشكل الذي شهدناه منذ حوالي الشهر، إلا أن هذا لا يعني بأنه اختفى، بل لا يزال ينتشر بين الأجهزة المتّصلة بالإنترنت.

فخلال هذا الأسبوع أعلنت شركة "هوندا" لتصنيع السيارات إن برنامج الفدية الخبيث طال أجهزة الكمبيوتر بأحد مصانعها في اليابان، ما أدى إلى الخلل بعملية الإنتاج، فرغم أن خبراء الأمن الإلكتروني تمكنوا من إيقاف انتشار الفيروس، إلا أنه لم يختفي كلياً.

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إذ توقف العمل على حوالي ألف وحدة إنتاج خطط العمل عليها في مصنع "ساياما" بالقرب من العاصمة، طوكيو، وأشارت "هوندا" إلى أن العمل آلية الإنتاج عادت لوضعها الطبيعي، الثلاثاء، وأنها اتخذت الإجراءات الضرورية لتجنب أي أضرار في المستقبل، إلا أن ما حصل يمكن اعتباره تذكيراً مستمراً بأن البرنامج الذي عاث فساداً الشهر الماضي، لا يزال موجوداً عبر الإنترنت، تابع التفاصيل عبر الفيديو التالي:

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ورغم أن "مايكروسوفت" قدّمت تعديلات "patches" لإصلاح الخلل الموجود في أنظمة تشغيل "ويندوز" القديمة، إلا أن العديد من الشركات أصيبت بالبرنامج لاستخدامها التكنولوجيا القديمة أو أنظمة تشغيل غير محدّثة.

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