منافسو "آبل" يتباهون بتقنية لمسح الأصبع على الشاشات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت الشركة الصينية المصنّعة للهواتف "Vivo" بالتباهي بتقنيتها التي تمكن من التقاط بصمة الأصبع من شاشات الأجهزة الذكية، وهي تقنية قد تستخدمها "آبل" في هاتفها المنتظر "آيفون 8".

إذ كشفت "Vivo"، التي تحظى بمبيعات أعلى من "آبل" في الصين، هذا الأسبوع عن نموذج لهاتف يمكن فك قفله بلمس الشاشة ببساطة، تعمل التقنية أيضاً تحت المياه بماسح خاص بالجزء الخلفي للجهاز.

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لكن الهواتف لا تزال تملك الزر الرئيسي "home button"، التخلص من هذا الزر سيوفر مساحة كافية للتسع الشاشة في الواجهة الأمامية للهاتف بأكمله، وهو شكل حاول العديد من مصنّعي الهواتف تحقيقه في الأجهزة الأخيرة.

إذ قدمت شركة "سامسونغ" هاتف "Galaxy S8" مؤخراً، بواجهة أمامية تخلو من زر الصفحة الرئيسية، لتملأ الشاشة الواجهة الأمامية، لكن لا يزال على المستخدمين مسح الشاشة لفك القفل واستخدام ماسح البصمة الواقع على الجزء الخلفي للجهاز، شاهد تجربتنا للجهاز في الفيديو التالي:

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ويتوقع أن يشهد هاتف "آبل" المقبل "آيفون 8" شاشة موسّعة لتحتل الواجهة الأمامية، وهذا سيعني التخلص من زر الصفحة الرئيسية الملموس واستبداله بزر أو أزرار افتراضية.

و.. هل سنودّع شاشات الأجهزة الذكية بهذا السوار مستقبلاً؟

وليس من الواضح بعد إن كانت "آبل" ستخدم تقنية "Vivo" بهواتفها الجديدة، أو إن كانت الشركة الصينية ستسبق "آبل" في إنتاج الهاتف، الذي لم يحدد بعد موعد نزوله الأسواق.