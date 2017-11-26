الصين تحجب تحميل "سكايب" بمتجر تطبيقات آبل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أزالت شركة "آبل" تطبيق مكالمات الفيديو "سكايب" بالإضافة إلى تطبيقات أخرى في الصين، من ضمن قائمة "نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت" أو "VoIP" اختصاراً.

وقالت "آبل" في بيان نشرته، الأربعاء: "لقد أعلمنا من قبل وزارة الأمن العام بأن عدداً من تطبيقات VoIP لا تلائم القانون المحلي، لذا أزيلت هذه التطبيقات من متجر (آب ستور) في الصين"، وأضافت الشركة بأن التطبيقات ستظل متوفرة في دول وأسواق أخرى.

ولا يتوفر تطبيق "سكايب" أيضاً على مخازن تطبيقات "أندرويد" والتابعة لأطراف ثالثة، كتلك المشغّلة من قبل شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل "شاومي" و"هواوي"، وفقاً لما نقلته أولاً صحيفة "نيويورك تايمز.

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ويعد تطبيق "سكايب"، الذي تملكه "كايكروسوفت"، أحد خدمات الانترنت الغربية القليلة المشغّلة بالصين، وإلى الآن لا يزال بإمكان المستخدمين تشغيل التطبيق، لكن وردت العديد من الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من شهر من عدم قدرة المستخدمين من تحديث التطبيق أو شراء رصيد لإجراء مكالماتهم.

وقد أكدت "مايكروسوفت" بأن التطبيق "أزيل مؤقتاً" من مخازن التطبيقات في الصين، مضيفة ببيان لها: "نحن نعمل لإعادة التطبيق بأسرع وقت ممكن."

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وقد حجبت العديد من شركات الإنترنت والتكنولوجيا الأجنبية في الصين، وذلك بسبب ما تسمّيه الصين "Great Firewall"، وهو نظام الرقابة الضخم للدولة الذي يستخدم بمراقبة المحتوى الذي تراه السلطات مؤذياً، فقد حجبت كل من "غوغل" و"تويتر" و"فيسبوك" من الصين لسنوات.

وتملك التطبيقات الشبيهة لـ "سكايب" خصائص تشفيرية تصعّب من رقابة الصين للمحتوى المتداول بين المستخدمين، كما تطلب بكين استخدام أسماء حقيقية عند إنشاء المستخدمين لحساباتهم، وهو ليس شرطاً لإنشاء حساب عبر "سكايب".