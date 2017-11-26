تسلا تقدم أكبر بطارية في العالم بأستراليا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن إيلون موسك أوفى بوعده بحل مشكلة أزمة الطاقة في أستراليا.

إذ قامت "تسلا" بإنشاء أكبر بطارية ليثيوم-أيون في العالم في جنوب أستراليا، وفقاً لما ذكرته الحكومة المحلية في بيان صحفي، الخميس.

وتعاونت "تسلا" مع شركة فرنسية متخصصة بالطاقة المتجددة ومع السلطات المحلية لتركيب البطارية، التي وعد موسك بإنهاء العمل عليها خلال 100 يوم من توقيع العقد الرسمي للمشروع.

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ويجب على البطارية أن تبدأ العمل في ديسمبر/كانون أول لينجز موسك الموعد المقرّر الذي حدّده بنفسه، لينشر تغريدة عبر حسابه بتويتر، الخميس، قائلاً: "تهانينا لفريق تسلا ولسلطات جنوب أستراليا الذين عملوا بجدٍّ في التصنيع والتركيب بوقت قياسي!"

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ويعاني سكان جنوب أستراليا البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة انقطاعاً مستمراً في التيار الكهربائي، وفي سبتمبر/أيلول الماضي انقطعت الكهرباء عن المنطقة بأكملها بعد تخريب عاصفة لأسلاك رئيسية، وشهدت انقطاعاً آخر بعد طلب غير متوقع على الكهرباء أتى بسبب موجة حر شديدة.

وبالاشتراك مع مزرعة لحصد طاقة الرياح في جنوب أستراليا، فإن البطارية التي سينتجها هذا المصنع ستكون أقوى بثلاث مرات من البطاريات التي قد نشهدها في أي وقت قريب، وفقاً لما ذكره موسك في مؤتمر صحفي في يوليو/تموز الماضي.

وأتى الإعلان عن هذا المشروع لأول مرة في مارس/آذار بعد أن أشهر رائد الاعمال الملياردير مايك كانون بروكس، تحدياً أمام موسك إن كانت "تسلا" ملتزمة بوعدها بالقضاء على حالات انقطاع الكهرباء في جنوب أستراليا، ليرد عليه موسك بتغريدة أخرى، تابع تفاصيل جدالهما عبر هذا الرابط.