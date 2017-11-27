"غوغل" تخضع للمساءلة حول جمع مواقع مستخدمين دون علمهم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخضع "غوغل" للمساءلة حول تقارير تفيد بجمعها معلومات عن المواقع الجغرافية لمستخدمي الهواتف الذكية دون علمهم.

إذ استدعى المشرّعون في جنوب كوريا ممثلّين عن شركة "غوغل" هذا الأسبوع، للاستعلام حول تقرير يدعي فيه أن الشركة كانت تجمّع البيانات من الأجهزة المشغّلة بأنظمة "أندرويد" حتى وإن كانت خدمات تحديد الموقع مطفأة، كما يبحث المسؤولون عن حماية المعلومات في بريطانيا بالموضوع، وأشاروا إلى تواصلهم مع الشركة أيضاً.

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وتأتي هذه التحقيقات بعد تقرير نشره موقع "Quartz" كشف بأن هواتف "أندرويد" كانت تجمّع العناوين القريبة من أبراج اتصالاتها، وهذه العناوين أرسلت كمعلومات مثل شفرات معرّفات الاتصال "Cell ID"، إلى شركة "غوغل" لحوالي عام تقريباً.

وأشارت "غوغل" إلى أن البيانات المحصّلة استخدمت لتحسين التنبيهات وخدمات إيصال الرسائل، وأنها لم تخزّن في خوادم الشركة، وأجهزة "أندرويد" لم تعد تطلب معرّفات الاتصال وأن جمع المعلومات سينتهي هذا الشهر.

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وإن قامت "غوغل" بجمع معرّفات الاتصال دون موافقة المستخدمين، فإنها بذلك خرقت قانون حماية بيانات المواقع في كوريا الجنوبية، بصرف النظر عن تخزينها المعلومات في خوادمها بأمريكا، ولم ينطلق تحقيق بعد في انتظار المزيد من المعلومات من مقر "غوغل" الرئيسي بالولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره مسؤولون كوريّون.