لعبة عالمية تخضع "لتعديل اشتراكي" بالصين!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستخضع إحدى أشهر ألعاب الفيديو لتعديل من وحي النظام الاشتراكي قبل عرضها للبيع في الصين.

إذ أعلنت شركة التكنولوجيا العملقة الصينية "Tencent" عن نيتها توزيع لعبة "Battlegrounds" التابعة لشركة " PlayerUnknown"، في السوق المحلي بالصين بعد خضوع اللعبة لتعديلات تتوافق "مع القيم الاشتراكية الأساسية".

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وقد طوّرت اللعبة من قبل شركة "Bluehole Studio" في كوريا الجنوبية، وقد جذبت 20 مليون مستخدم منذ إطلاقها في مارس/آذار الماضي، لكنها لم تحظى بموافقة المشرّعين في الصين في أكتوبر/تشرين أول لوصفهم إياها بأنها "دموية وعنيفة للغاية" وأنها مخالفة "للثقافة التقليدية للصين."

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وتقوم اللعبة على استخدام اللاعبين لأنواع مختلفة من الأسلحة بصراعات حتى الموت، وبحبكة مشابهة لتلك الظاهرة بسلسلة أفلام "Hunger Games".

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ولكن قد تختلف طبيعة لعبة الفيديو التي قد تعرض للبيع بالصين، فقد أشارت "Tencent" ببيان لها إنها ستواكب محتوى اللعبة "مع قيم الاشتراكية الأساسية والتقاليد الثقافية للأمة الصينية وأخلاقياتها."

ولم ترد أي من "Tencent" و"Bluehole" على طلب CNN التعليق حول التغيير الذي سيطرأ على اللعبة، أو حتى الموعد المقرّر لإطلاق اللعبة على الكمبيوترات بالصين.