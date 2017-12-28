إيلون موسك يخطط لتطوير مركبة "بك أب" من "تسلا"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يستعد الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "تسلا"، إيلون موسك، لإنتاج مركبة "بيك آب" أو "نصف نقل" كهربائية، مكرراً بذلك الوعد الذي قدمه لأول مرةٍ في 2013.

إذ ردّ موسك على تغريدةٍ لأحد معجبيه، الذي سأل عن المركبة الكهربائية، قائلاً: "أعدكم بأننا سنصنع شاحنة "بيك آب" مباشرةً بعد صنع موديل Y. ولدي التصميم الأساسي/العناصر الهندسية للشاحنة منذ خمس سنوات تقريباً، ولا أستطيع الانتظار لصنعه."

و"موديل Y" هو الاسم المستخدم للإشارة إلى مركبة هجينة بسعر أكثر انخفاضاً، ويمكن مقارنته مع "موديل 3" لـ"تسلا"، الذي يصل سعره إلى 35 ألف دولار، ويتجاوز سيارة "موديل X" الهجينة عادةً الـ100 ألف دولار.

وكان موسك غامضاً بعض الشيء عند تحدّثه عن توقيت إطلاق "موديل Y"، حيث قال لمستثمريه في مايو/أيار: "نحن بحاجةٍ إلى إطلاق موديل Y في غضون 2020، بل ونطمح في إطلاقه في أواخر 2019."

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وبات موسك يتحدّث ويغرّد عن سيارة النقل الكهربائية منذ 2013، حيث قال آنذاك إنه يرغب في بناء سيارةٍ للتنافس مع "Ford F150"، والتي تعد أفضل السيارات مبيعاً من أي نوع في السوق الأمريكية كل عام خلال مدى العقود الماضية.

فقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2013: "إن كنت تحاول استبدال أكثر الأميال المقطوعة بالبنزين، يجب أن تنظر إلى ما يشتريه الناس،" وأضاف: "إنها أفضل السيارات مبيعاً في أمريكا، وإذا كان الناس يصوتون أن هذه هي سيارتهم، إذاً إنها السيارة التي يجب أن نقوم بتسليمها."

وحذر أنه قد تمضي خمس سنوات قبل أن تقوم "تسلا" بتوفير مركبات نصف النقل الكهربائية هذه، وليس من الواضح كمية الطلب الموجود لسيارات نصف النقل التي تعمل على الكهرباء، فقد ظلّ المشترين مخلصين جداً لـ"فورد"، و"جنرال موتورز" وسيارات "فيات كرايسلر" من فئة "RAM".

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وحسب أرقامٍ من "أوتادا"، فإن شركات صناعة السيارات اليابانية مثل "تويوتا" و"هوندا" ونيسان" تمكنت من السيطرة على نسبةٍ لا تتجاوز الـ14 بالمئة من سوق مركبات نصف النقل في الولايات المتحدة، ويعد قطاع مركبات نصف النقل أصغر حصة لهم في السوق، ولا تقدم الشركات الأجنبية الأخرى مركبات نصف النقل في الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت "تسلا" النقاب عن خططهم لـ"شبه شاحنة"، ستبدأ في تصنيعها في 2019.

وكان موسك الـ"طموح" إيجابياً بشكلٍ "مفرط" مراراً وتكراراً بشأن الوقت الذي سيستغرقه للوفاء بوعوده، فقال في بداية هدا العام إنه يتوقع تصنيع 1,500 مركبة من "الموديل 3" في الربع الثالث من العام ، ولكن انتهى به المطاف بتصنيع 260 مركبة، وتوقع أيضاً تصنيع خمسة آلاف مركبة بحلول نهاية العام.

ولكن "تسلا" خالفت التوقعات السلبية للبعض الذين لم يفكروا أن الشركة ستحقق نجاحاً في سعيها إلى جلب المركبات الكهربائية للحشود، فقام موسك، الثلاثاء، بتقديم الشكر لمعجبيه خلال تغريداته قائلاً: "أردت مجدداً أن أبدي امتناني العميق لمالكي مركبات تسلا (في جميع أنحاء العالم)، لأخذهم الفرصة والاهتمام بشركةٍ تنبأ الخبراء بفشلها،" وأضاف، "ذهب الكثير من الجهد من فريق تسلا إلى عملية تصنيع السيارات لتحبّونها بحق، وآمل أن تفعلوا كذلك."