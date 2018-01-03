هل ستتبع عملة "ريبل" الرقمية خطوات "بيتكوين"؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن الجنون الذي أحاط بالبيتكوين جذب الاهتمام لعملات رقمية مشفّرة أخرى مثل "لايتكوين" و"إيثيريوم"، والآن حان دور "ripple" أو "ريبل" لسلب الأضواء.

فخلال الأسابيع الماضية ارتفعت قيمة عملة "ريبل"، لتحتل بقيمتها ثاني مرتبة بين العملات الرقمية، إذ بلغت قيمة "ريبل" المعروفة أيضاً باسم "XRP"، 2.60 دولار بقيمة سوقية تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "Coinmarketcap".

وفي أوائل ديسمبر/كانون أول عام 2017، بيعت العملة بـ 25 سنتاً فط، وحتى مع الارتفاع فإن قيمتها أقل بكثير من "بيتكوين" التي بلغت قيمتها حوالي 15 ألف دولار مساء الثلاثاء، وبقيمة سوقية زادت عن 250 مليار دولار.

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والفرق بين "بيتكوين" و"ريبل" يكمن بأن الأخيرة مدارة من قبل شركة واحدة، وهي شركة "Ripple" القائمة بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وهنالك تقارير متداولة بأن عدداً من المدراء الحاليين والسابقين بالشركة أصبحوا من المليارديرات خلال الارتفاع الحاد الأخير للعملات الرقمية.

وأسست شركة "Ripple" عام 2012 لإدارة التبادلات المالية، وتميّز الشركة نفسها عن غيرها من منصات التبادل بالعملات الرقمية بالروابط التي تصلها بالبنوك الشرعية، والشركات التي تستخدم منصة "Ripple" تضم "Santander" و"Bank of America" و"UBS"

وخلال الأسابيع الماضية تبنّت شركات متخصصة بالخدمات المالية في اليابان وكوريا الجنوبية تكنولوجيا الشركة ما ساهم في دعم ارتفاع أسعار العملات الرقمية.

كما يوجد فرق آخر بين "ريبل" و"بيتكوين"، إذ لا يمكن "تنجيم" أو "تشفير" عملة "ريبل"، فالشركة تتحكم بما يحصل، إذ قدّمت أولاً 100 مليار عملة "ريبل"، ويتم تداول 38 عملة منها حالياً، ويمكن لإدارة الشركة إطلاق 100 مليار عملة شهرياً كحدٍّ أقصى، مع توقعات الخبراء لأن يصل عدد عملات "ريبل" لأربعة أضعاف ما يوجد اليوم خلال الأعوام الأربعة القادمة.

تكنولوجيا "بلوك تشين" تصل شطائر البرغر

وتقول الشركة إن التبادل المالي التقليدي أو بالعملات الرقمية الأخرى قد يستغرق فترات طويلة، لكرنه يمكن أن يتم بغضون ثوانٍ عند استخدام "ريبل".

ومثل "بيتكوين" يعتمد نظام دفع "ريبل" المعروف باسم "RippleNet" على تكنولوجيا "بلوك تشين"، وهو نظام موازنة عام يحوي بيانات حول أي شخص يلجأ للخدماتن المالية، لتضاف هذه التداولات إلى موقع مخصّص لها بالنظام أو "blocks" أو روابط بشيفرات تتحد مع بعضها لتكوين سلسلة، وكل مرة تتداول فيها ستسجّل في "البلوك".