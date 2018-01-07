"أمازون" تحظى ببراءة اختراع لنموذج مرآة ذكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن نموذج اختراع قدّمته شركة "أمازون" مؤخراً يوحي بالطرق التي قد نرتدي بها ملابسنا مستقبلاً.

إذ أعلنت الشركة التكنولوجية العملاقة، الثلاثاء، حصولها على براءة اختراع لنموذج مرآة بواقع مخلوط، يمكنها أن تضع ثياباً افتراضية على انعكاس جسم المستخدم، كما ستتمكن المرآة بوضع المستخدم في بيئة افتراضية كشاطئ أو مطعم مثلاً، لمشاهدة لباسك في ذلك المحيط.

وستستخدم المرآة مزيجاً من المرايا والأضواء والمسلّطات الضوئية وشاشات للعرض وكاميرات لإظهار الصورة للبيئة المختارة على المرآة، وفقاً لما ذكرته وثيقة نموذج الاختراع.

ورغم أنه ليس من الواضح بعد المصدر الذي ستأتي منه الملابس، إلا أنه قد يكون قطاعاً جديداً على "أمازون"، إذ أعلنت الشركة خلال الأعوام الأخيرة، إدارتها لعدد من العلامات التجارية المتخصصة في محال الملابس والموضة، مثل علامة "James & Erin" للملابس النسائية، و"Franklin & Freeman" للأحذية الرجالية.

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كما لم يتضح إن كانت "أمازون" تعمل حالياً على تصنيع المرآة، في وقت رفضت فيه الشركة التعليق على الموضوع.

وقد تكون خطوة تقديم مرآة ذكية من قبل "أمازون" غير اعتيادية، إلا أنها قد تصب في صالح منتج جديد أطلقته الشركة مؤخراً اسمه "Echo Show"، مقابل 200 دولار، وهو جهاز يعمل كمنسّق للأزياء لمساعدك في تحديد ما تود ارتداءه، ويحوي كاميرا تلتقط صورة للمستخدم بأزياء مختلفة لاختيار الأنسب وفقاً للمناسبة، وذلك بالدمج بين تقنية تعلّم الآلات ونصائح مصمّمي الأزياء وخبرائها من البشر، ويعمل الجهاز برفقة تطبيق مرافق ( شاهد الفيديو أعلاه )

وتوفر شركات أخرى أيضاً مرايا ذكية، فعلى سبيل المثال، قدّمت محال "Rebecca Minkoff" مبدأ المتاجر المتّصلة التي تحوي مرايا يمكنها أن تعمل أيضاً مشاشات للمس لتوفر خيارات لأشكال الأزياء والألوان والأحجام المختلفة، كما جرّبت محلات "Nordstrom" مرايا ذكية في غرف قياس الملابس بفروعها، اقرأ: كيف سنتسوق من المتاجر مستقبلاً؟