ودّعوا "M".. مساعدة "فيسبوك" الرقمية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "فيسبوك"، الإثنين، عن إيقافها للمساعدة الشخصية الأوتوماتيكية "M"، والتي كان يعتقد بأنها ستكون مثيلة لـ "سيري" مساعدة "آبل" الرقمية و"أليكسا" مساعدة "أمازون".

وسيكون التاسع عشر من يناير/كانون ثاني عام 2018 آخر يوم لـ "M".

وقالت الشركة في بيان حصلت "CNNMoney" على نسخة منه: "لقد أطلقنا هذا المشروع لنتعلم ما يحتاج إليه الناس وما يتوقعونه من المساعد الرقمي، ولقد تعلمنا الكثير،" وأضافت: "نحن نأخذ هذه المعلومات لتقوية مشاريع أخرى بمجال الذكاء الاصطناعي في فيسبوك."

وقد كشفت الشركة لأول مرة عن "M" كجزء من تطبيق "ماسنجر" عام 2015، وفي ذلك اللوقت امتازت الخدمة عن غيرها من المساعدات الرقميات بمهام أكثر تعقيداً مثل حجز المواعيد أو طلب الزهور والتعامل مع خدمات الزبائن.

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ولتطبيق ذلك اعتمدت "M" مبدئياً على مجموعة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبشر، لكن هذه النسخة الطموحة توفرت لدى شريحة صغيرة من المستخدمين.

وأطلقت "فيسبوك" في إبريل/نيسان عام 2017 نسخة أكثر تطوراً من الخدمة لكافة المستخدمين، لتتختبئ خلف المحادثات بين الأشخاص عبر "ماسنجر" وتقترح بعض الجمل أو الطلبات التي قد تمت بصلة للحوار.

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وبأفضل أحوالها قامت "M" بإدخال خصائص عادلة مثل مسح الآراء ورموز إيموجي ومعلومات عن المواقع الجغرافية، وبأسوأ أحوالها كانت تظل صامتة.

ولكن بعد اختبار "M" لأشهر اكتشفت "CNNMoney" اقتراحات غريبة لـ "M"، فعند مناقشة كتاب خيالي عن جثث، اقترحت "M" على المتحاورين "التخطيط لإعداد وجبة عشاء،" وفي حالة أخرى اقترحت "M" رمز إيموجي يتقيأ ضمن حوار تعلّق بمشكلة صحية تواجه ملايين النساء.