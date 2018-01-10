ما الذي يميز جهاز مشي بسعر أربعة آلاف دولار؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "Pelton"، الثلاثاء، في معرض "CES" بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، عن جهاز للمشي بسعر يقارب أربعة آلاف دولار.

ويبلغ سعر جهاز "Pelton Tread" د3995 دولارا، ويحوي شاشة بوضوح "HD" لمتابعة الحصص الرياضية التي يقدمها مدرّبون متخصصون بشكل مباشر من مدينة نيويورك، ويبلغ حجم الشاشة 32 إنش، وهو ضعف حجم الشاشة التي تملكها الدراجة الذكية من الشركة ذاتها.

وقد حظيت شركة "Pelton" باهتمام كبير عند انطلاقها عام 2014، عقب توفيرها لحصص بدارجات داخلية كانت تبث مباشرة أو وفق طلب المستخدمين من منازلهم، يمكنك شراء الدراجة الداخلية التابعة للشركة بسعر 1995 دولار بالإضافة إلى رسوم التسجيل بالحصص البالغ سعرها 39 دولارا شهرياً.

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وتود الشركة إعادة أجهزة المشي إلى الساحة الرياضية، لذا تحاول دمج المشي عبر جهازها بالتسلق صعوداً والجري بالإضافة إلى تمارين جانبية لن تستدعي استخدام الجهاز، وستبيع الشركة أوزان "Pelton Weights" بشكل منفصل قريباً، لكنها لم تعلن عن سعر محدد لها بعد.

كما ستتاح لك مجموعة مختلفة من الخيارات وفق الوقت المتوفر لديك، فعلى سبيل المثال، يمكنك أخذ حصة لعشر دقائق تركز فيها على ذراعيك فقط أو تمارين شاملة للجسد تستمر لستين دقيقة.

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وتقول الشركة إن ما يميز جهازها احتواؤه على 59 شريحة لامتصاص الصدمات، ما يوفر تجربة مريحة بالركض بتوفير مساحة مريحة لقدمي المستخدم.

لكن السعر المرتفع لهذا الجهاز قد يبعد أنظار الزبائن عنه، إذ تتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 900 إلى ثلاثة آلاف دولار وفقاً لتقرير صادر عن "Consumer Reports" عام 2016.