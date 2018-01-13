برمجية "إباحية" خبيثة في تطبيقات "أندرويد" للأطفال

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت شركة "غوغل" بحذف أكثر من 60 تطبيقاً للألعاب من مخزن "Google Play" للتطبيقات، والتي تضمنت برمجية خبيثة أظهرت محتوى إباحياً للأطفال.

إذ اكتشف باحثون من شركة الأمن الإلكتروني "Check Point" هذا البرنامج باسم "AdultSwine" في تطبيقات تم تحمليها أكثر من ثلاثة ملايين مرة، وفقاً لتقرير صادر، الجمعة.

وتتضمن عناون تطبيقات الألعاب أسماءً مثل "Mcqueen Car Racing Game" و"Subway Banana Run Surf" و"Paw Puppy Run Subway Surf".

وقد قامت مجموعة مستقلة من القراصنة بخلق هذه الألعاب الخبيثة تحت أسماء مزيفة لناشرين لتوزيع برمجياتهم الخبيثة وكسب المال بالوقت ذاته، وفقاً لما ذكره الباحث من الشركة دانييل بادون.

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وعند تحميلها قامت التطبيقات الخبيثة بنشر محتوى "بدرجة عالية من الإباحية" في إعلانات تظهر أوتوماتيكياً في صفحة ويب جديدة، وحاولت جذب المستخدمين إلى تحميل تطبيقات أمنية مزيّفة، كما احتالت على المستخدمين بشراء خدمات لا قيمة لها بحجة أنها توفر امتيازات خاصة للمستخدمين، وفقاً لما ذكره الباحثون.

ووفقاً لما ذكرته شركة "Check Point"، فإن "غوغل" قامت بحذف التطبيقات الخبيثة بعد ساعات من إخطارها بالمشكلة، وقال متحدث باسم "غوغل" لـ "CNN": "لقد أزلنا التطبيقات من متجر (Play) وقمنا بتعطيل حسابات مطوّريها، وسنواصل إظهار تحدذيرات قوية لأي مستخدم قام بتحميلها."

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ولم يعثر على البرمجيات الخبيثة ضمن برنامج الشركة "Designed for Families" المخصص للعائلات من "غوغل"، والتي يراجع فيها موظفو "غوغل" يدوياً كافة تطبيقات الأطفال المتوفرة عبره، ويتوجب على التطبيقات المخصصة للأطفال من دون سن الـ 13 المشاركة بهذا البرنامج، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للشركة، وأكدت "غوغل" بأن الإعلان الخبيث لم يأتي من ضمن شبكة إعلانات الشركة.

نصح الباحثون الآباؤ على تحميل التطبيقات من برنامج "غوغل" المخصص للعائلات، مضيفاً بضرورة مراجعة تقييمات المستخدمين حول التطبيق قبل تحمليه، لكن نوّه بأن بعض القراصنة يلجأون لنشر تعليقات مزيّفة لتشجيع المستخدمين على تحميل تطبيقاتهم الخبيثة.