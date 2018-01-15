"غوغل" تزيل بعض أدوات التحكم العائلي من متصفحها "Chrome"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أيها الآباء انتبهوا.. فقد أعلنت "غوغل" إزالتها لبعض أدوات التحكم الخاصة بالعائلات عبر متصفّحها "Chrome".

إذ أعلنت الشركة بدءها للإلغاء التدريجي لبرنامج "Supervised Users"، الذي انطلق بنسخة تجريبية "beta" عام 2013، والتي سمحت للأفراد بالإشراف على مستخدمي متصفّح "Chrome"، مثل الأطفال، من أجل الحد من قابليتهم للدخول إلى مواقع معيّنة.

برمجية "إباحية" خبيثة في تطبيقات "أندرويد" للأطفال

قالت شركة "غوغل" لمستخدميها بأنها "ستقلّل تدريجياً" من وجود البرنامج لإتاحة المجال لتقديم إضافات جديدة، مضيفة في رسالة إلكترونية لمستخدميها: "لقد تعلّمنا الكثير خلال هذه الأعوام الاربعة، وسمعنا ردود الفعل حول كيفية إمكانية تحسيننا للتجربة لكم ولأطفالكم،" مضيفة: "ووفقاً لردودكم سنعمل على تقديم مجموعة جديدة من الخصائص للإشراف على نظام تشغيل (Chrome) بالأخص تلك التي تهتم بحاجات العائلات، لتنطلق في وقت لاحق هذا العام."

ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إضافة مستاخدمين جدد، لكنهم سيتمكنون من مواصلة الخدمة امتوفرة بشكلها الحالي عبر أجهزة "Chromebooks" و"ويندوز" و"ماك" و"Linux".

مستثمرون يدعون "آبل" لمحاربة الإدمان على الهواتف بين الأطفال

وبدءاً من 15 يناير/كانون الثاني عام 2018، لن يتمكن المستخدمون من تغيير الإعدادات الحالية للبرنامج.

وقدّمت الشركة خياراً بديلاً للعائلات في رسالتها الإلكترونية باسم "Family Link" وهو برنامج أطلق حديثاً يسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات "غوغل" للأطفال وإدارة تجربة تصفحهم للإنترنت في "Chrome" عبر أنظمة تشغيل "أندرويد"، وهذا البرنامج متوفر حالياً فقط في أستراليا وإيرلندا ونيوزلندة والولايات المتحدة الأمريكية.