تحديثات لإصلاح خللي "Spectre" و"Meltdown" تتسبب بمشاكل في الرقاقات القديمة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشارت شركة "إنتل" الخميس إن برامج سد الثغرات الأمنية للرقاقات الضعيفة امنياً تسببت بإبطاء الكمبيوترات ذات الرقاقات القديمة ليعاد تشغيل الأجهزة باستمرار.

وقد أتى آخر تحديث للشركة لمعالجة ثغرتي "Spectre" و"Meltdown" الأمنيتين، اللتين كشف عنهما الغطاء الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة إنها قد تضطر إلى نشر تحديث جديد لحل المشكلة، وفقاً لمديرة مركز البيانات بالشركة، نافين شينوي.

وقد تأثرت كافة أجهزة الكمبيوتر والموبايل بخلل "Spectre"، ما دفع بمطوّري البرمجيات ومصنّعي الأجهزة الإلكترونية وصنّاع الرقاقات الإلكترونية للعمل من أجل ضمان أمن المستخدمين وسلامة معلوماتهم.

زوكربيرغ يتحدى نفسه "بإصلاح" فيسبوك عام 2018

لكن التحديثات لا تسير بسلالة للمساعدة في حل المشكلة، إذ لم تعمل تحديثات "مايكروسوفت" عندما قدمتها في بعض البرمجيات العامِلة مع أطراف ثالثة، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال، الخميس، إن "إنتل" طلبت من بعض مستخدمي سحابتها الإلكترونية التوقف عن استخدام برامج التصليح "patches" لسد الثغرات الأمنية.

وذكرت "مايكروسوفت" هذا الأسبوع بأن برامج التصليح ستتسبب بإبطاء معظم الأجهزة، رغم تنوع هذه البرمجيات وفقاً لعمر جهاز الكمبيوتر ونظام تشغيله، وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، برايان كرازنيتش، في خطاب له، الإثنين الماضي خلال معرض "CES" لهذا العام، إن التأثير الحاصل على أداء الأجهزة يعتمد بشكل كبير على طبيعة العمل المطلوب من وحدات معالجتها.

من داخل ساحة المعركة ضد قرصنة السيارات ذاتية القيادة

ورغم أن ما يحصل برقاقات أجهزة اليوم قد لا يدفعنا للقلق خلال العقد القادم، إلا أنه هذه القضية لن تختفي عمّا قريب، والمشكلة الأكبر تكمن في الأنظمة التكنولوجية القديمة لمعظم الشركات حول العالم، من ناحية المعدّات ومن ناحية تحديث أنظمة تشغيل تلك الأجهزة، وهي عملية لا تتم في الوقت المناسب كما يجب.

ولوضع برنامج لإصلاح الثغرات الأمنية، سيتوجب على المبرمجين إعادة كتابة رموز البرمجة لدعم البرنامج المصحّح "patch".

وإن أردنا صياغة الأمر بطريقة أخرى، فإن الرقاقات الضعيفة هي بمثابة الجسر المعطّل، ويقوم برنامج "إنتل" لإصلاح الخلل، ببناء جسر جديد، إلى جانب ذلك القديم والمعطّل، لكن ستضطر "إنتل" ومع ذلك على توجيه السيارات لعبور الجسر الجديد لكي لا تسلك الجسر المعطّل.