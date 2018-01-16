فورد تخطط لسيارة "ماخ 1" الكهربائية عالية الأداء

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت "فورد" إنها تنوي بدء بيع سيارة "Mach 1" الكهربائية بالكامل عالية الأداء بحلول عام 2020.

الصوت ذو أهمية كبيرة، ليس فقط لأنه يتضمن سرعة الصوت، بل لأن اسم "Mach 1" استخدم لسيارات "موستنغ" عالية الأداء في الستينيات.

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وإلى الآن لا نعلم الكثير من التفاصيل عن سيارة الـ "SUV" عدا اسمها، لكن الشركة ذكرت خلال معرض ديترويت للسيارات بأن "Mach 1" ستكون جزءاً من اندفاع الشركة نحو تصنيع السيارات الكهربائية، وقال "فورد" غنها ستستثمر 11 مليار دولار لصنع 40 مركبة كهربائية وهجينة جديدة لتتوفر بحلول عام 2022.

وستكون 16 سيارة من هذه المجموعة كهربائية بالكامل، وقد أعلنت الشركة سابقاً بأنها ستصنّع نسخاً هجينة من سيارتي "موستنغ" و"F-150"، وستتمكن الأخيرة من توليد طاقة لاستخدامها في تشغيل إلكترونيات أخرى مثل المصابيح والمضخات.

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ويضاعف الإعلان الأخير التعليقات السابقة للشركة بصرفها 4.5 مليار دولار لصالح السيارات الكهربائية، ويأتي هذا مع ارتفاع الطلب على السيارات الهجينة والكهربائية من أجل تقليل معدل انبعاث الغازات الضارة والملوّثات الأخرى المتولّدة من تشغيل السيارات.