رولز رويس وسيمنز وإيرباص تتعاون لإنشاء طائرة هجينة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بالتأكيد سمعتم عن السيارات الهجينة، التي تدمج ما بين الوقود والكهرباء، والآن تتعاون كل من "رولز رويس" و"سيمنز" و"إيرباص" لتصنيع طائرة هجينة.

إذ أعلنت هذه الشركات الأوروبية، الثلاثاء، عن نيتها العمل على تقديم نموذج لطائرة تجارية معدّلة لتعمل جزئياً على الكهرباء بحلول عام 2020.

وأشارت الشركات إن المشروع الذي أطلقت عليه تسمية "E-Fan X" سيتم بتعديل طائرة "BAe146" ذات المائة مقعد، مضيفة بأن هذا المشروع قد يوفر البنية الأساسية للدخول الطائرات التجارية قطاع تكنولوجيا الكهرباء كلياً بأوائل 2025.

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وستبدأ الشركات العمل باستخدام محرك كهربائي بقوة اثنين ميغاواط ليحتل مكان واحد من المحركات الأربعة للطائرة، وإن نجحت الاختبارات الأولية سيضاف محرك كهربائي ثانٍ

وستعمل "إيرباص" على وصل المحركات بأنظمة الطيران، بينما ستصمم "رولز رويس" محرك التيربو والمولّد المنتج لاثنين ميغاواط، أما "سيمنز" ستطوّر شبكة توزيع الطاقة بالطائرة.

ولا تعد هذه الشركات الثلاثة الوحيدة باستثمارها بمستقبل الطيران بالكهرباء، وقد أعلنت شركة الشحن الجوي الأوروبية "EasyJet" في سبتمبر/أيلول الماضي تعاونها مع شركة "Wright Electric" الناشئة الأمريكية لبناء طائرة كهربائية بالكامل.

أما "بوينغ" فقد تعاونت مع "BlueJet" وشركة "Zunum" الناشئة لتطوير طائرة نقل كهربائية، وأشاروا إلى أنها قد تبدأ بالتحليق عام 2022.

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ورغم ان المشروعين الآخرين يبعثان بالأمل، لكنه سيصعب إطلاقهما وسط انعدام خبرة ووجود بالسوق للاعبين أساسيين مثل "رولز رويس" و"سيمنز" و"إيرباص".

وتعد الطائرات التجارية مسؤولة عن 2 في المائة من الانبعاثات الكربونية المساهِمة بالتغير المناخي، لكن قطاع الطيران يستهدف الاستغناء عن الوقود الأحفوري خلال العقد القادم، باللجوء لطرق تدمج بين التكنولوجيا والوقود الحيوي، كما يشكل الوقود أكبر التكاليف المفروضة على شركات الطيران.