تود تغيير وجهك للوحة فنية شهيرة؟ استخدم هذا التطبيق!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل أنت من معجبي ليوناردو دافنشي أم فانو غوخ؟ يمكنك الآن التحوّل لتجسّد أعمالهم.

يمكنك استخدام خاصية جديدة في تطبيق "Google Arts & Culture" لتتحول صورتك السيلفي إلى لوحة تاريخية شهيرة.

وقد انتشر الحديث حول هذا التطبيق الأسبوع بعد اكتشاف المستخدمين للخاصية الغريبة التي تحلّل وجه المستخدم وتضعه على أعمال فنية عريقة، ويستخلص التطبيق الأعمال الفنية من مجموعة رقمية للفنون تابعة لـ "غوغل" من متاحف العالم.

وتوفرت الخاصية عبر التطبيق بأنظمة تشغيل "أندرويد" و"iOS" الشهر الماضي، لكن عدداً من أكبر الأسماء في عالم تويتر مثل مؤسس الموقع جاك دورسي والموسيقي بيت وينتز والمممثلتان فيليشيا داي وكومايل نانجياني شاركوا نتائج تجربتهم للتطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتلى التطبيق المرتبة الأولى من بين التطبيقات المحمّلة للآيفون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان من ضمن أكثر عشرة تطبيقات محمّلة عبر "أندرويد"، وفقاً لتحليلات صادرة عن شركة "App Annie".

ولاختيار نسختك الفنية، افتح تطبيق "Google Arts & Culture" وتصفحه نزولاً حتى ترى خاصية "?Is your portrait in a museum"، بعدها اضغط على "get started"، وستبدأ العملية بخطوات تقودك للنتيجة النهائية.

لكن التطبيق لا يتوفر إلا في الولايات المتحدة حالياً.

وقالت "غوغل" إن الخاصية تستخدم تكنولوجيا رؤية الكمبيوتر لمسح تعابير الوجه وتستخلص البيانات المتطابقة مع اللوحات الفنية.

وقالت الشركة إنها لن تستخدم الصور لأي أهداف عدا مطابقتها مع اللوحات الفنية، وأنها تخزّن صور السيلفي فقط خلال البحث عن نتيجة مطابقة لها من الأعمال الفنية.

وتشبه الخاصية تطبيقاتٍ أخرى تستخدم التكنولوجيا ذاتها للعثور على أوجه التشابه، فتطبيق "What Dog" التابع لـ "مايكروسوفت" يمكنه تحديد الكلاب وتصنيفها وفقاً لصور محمّلة عبر التطبيق.

ويعد تطبيق "Google Arts & Culture" جزءاً من "معهد غوغل الثقافي" أو "Google Cultural Institute" الذي يوفر معلوات عن الفنانين والعلماء والشخصيات التاريخية، وتستمد هذه المعلومات من ألف معهد ثقافي حول العالم.