سعر "بيتكوين" ينخفض بنسبة 30 في المائة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انخفض سعر عملة "بيتكوين" الرقمية لأقل من 10 آلاف دولار في الساعة السابعة من صباح الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويعد هذا الانخفاض أدنى مستوى لسعر العملة منذ أواخر نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، وفقاً لموقع "CoinDesk.com"، وبلغت نسبة الانخفاض 30 في المائة

يأتي هذا بعد أقل من يوم على انخفاض سعر العملة الرقمية لما دون 11 ألف دولار في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقاً لبيانات مستمدة من موقع "CoinDesk.com".

كما أعلنت عملتا "إيثيريوم" و"ريبل" الرقميتين اخفاضاً بسعرهما، كما شهد مركز لتبادل عملة "بيتكوين" اسمه "Bitconnect" انخفاضاً بنسبة 93 في المائة، مساء الإثنين.

ولم يتضح بعد سبب انخفاض سعر "بيتكوين"، بالأخص مع تأرجح سوق العملات الرقمية وتذبذب أسعارها.

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وأتى الانخفاض بعد نشر تقرير من "بلومبيرغر" الإثنين، بأن مسؤولين صينيين رفعوا درجات الحيطة للحد من الاتجار بالعملات الرقمية، وهو يعتبر ممنوعاً في أسواق المال الرسمية.

أما المستثمرون من كوريا الجنوبية واليابان جانباً، وهي دولتان مشهورتان بالتعامل بالعملات الرقمية، فقد وقفوا جانباً بانتظار اتضاح مصير التشريعات قبل استثمارهم بأموالهم، ويتوقع الخبراء بأن خفة التبادل الناجم عن هذه الأخبار تسبّب بانخفاض سعر العملة.

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وقد بلغ سعر "بيتكوين" رقماً قياسياً بـ 20 ألف دولار في أواسط ديسبمر/كانون أول عام 2017، بالتزامن مع التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة/، لكن السعر بدأ بالانخفاض بحدة منذ تلك الفترة بسبب التشديد القانوني.

وقد شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعاً جنونياً باستخدام "بيتكوين"، لكن المسؤولين يحاولون كبحه، من خلال منع فتح حسابات عملات رقمية مجهولة وشرّعت قوانين تمنح السلطات القوة في إغلاق التبادلات بالعملات الرقمية، ويفكّر المسؤولون باحتمالية منع التعامل بالعملات الرقمية في التعاملات.