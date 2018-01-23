شركة "فيسبوك" تطلق مسابقة لتحسين الأمن الإلكتروني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تدعو شركة "فيسبوك" الباحثين إلى محاربة القراصنة وتشديد الأمن الإلكتروني.

إذ أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي، الإثنين، عن مبادرة تدعى "Secure the Internet Grants" والتي ستخصص في تمويل الباحثين في الجامعات والمنظمات غير الربحية لرفع درجة الأمان عبر الإنترنت.

وستمنح "فيسبوك" 100 ألف دولار لمن يبتكر أفضل الحلول لمحاربة الاحتيال والنصب الإلكترونيين وتحديد الاستغلال وتحسين الخصوصية في الأسواق الناشئة من بين أمور عدة أخرى.

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ومن الآن وحتى نهاية مارس/آذار ستتاح الفرصة أمام الباحثين لتقديم طلباتهم على شكل تقرير بصفحتين، وسيعلن عن الاقتراحات الفائزة في أغسطس/آب.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلن مدير الأمن الإلكتروني في "فيسبوك"، أليكس ستاموس، هن تقديم الشركة لمليون دولار لتمويل أبحاث الدفاع أو لمحاربة السلوكيات التي قد تضع المستخدمين في واجهة الخطر، وهذه المبادرة الأخيرة تعد جزءاً من وعد الشركة السابق.

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وقد أعلنت الشركة العام الماضي عن مشاركتها بـ 500 ألف دولار للتأكد من أمن الانتخابات الرئاسية، لكن "فيسبوك" تعرضت لانتقادات لسماحها بالتحوّل لمنصة اجتماعية لنشر الأخبار المزيفة والمنتقاة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ومع احتواء الموقع على أكثر من ملياري مستخدم فإن التعديلات الأمنية بالموقع ستؤثر على الكثير من مستخدمي الإنترنت، الموقع يذكّر مستخدميه باتباع خطوات التأكد من الهوية بعاملين عبر حساباتهم، وبالخطوات اللازمة للتأكد من معايير الخصوصية عبر حساباتهم، وقد بدأت العام الماضي باختبار "مفاتيح الأمان" في حال نسي المستخدمون كلمات السر لمواقع أخرى.