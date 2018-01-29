لماذا تبيع شركة إيلون موسك المتخصصة بالأنفاق قاذفات للهب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عاد إيلون موسك لأفكاره الغريبة.

إذ نشر مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" مقطع فيديو لمسدس قاذفٍ للهب عبر موقع شركة "Boring" التي يفترض بها أن تتخصص لبناء أنفاق تحت الأرض، للتخلص من الازدحامات المرورية، شاهد: هل سننتقل بهذا النظام تحت الأرض مستقبلاً؟

وتتوفر قاذفات اللهب للبيع عبر موقع الشركة مقابل 500 دولار، وبشكل غير غريب إطلاقاً، انتشرت التعليقات عبر الإنترنت.

وقال موسك عبر حسابه في تويتر، الأحد، إن ألفي قاذقة لهب طلبت مسبقاً، وهي تسوّق بشعار: "ستضمن إنعاش أي حفلة،" في حين ذكرت الشركة بأنها تخطط لإنتاج 20 ألف وحدة منها ورفضت تقديم المزيد من التفاصيل.

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وروّج موسك للقاذفة عبر تويتر أيضاً، قائلاً: "عندما تقارب نهاية العالم بسبب انتشار الأموات الأحياء ستشعرون بالرضا لشرائكم قاذفة اللهب،" مضيفاً: "ستقضي على جحافل الزومبي وإلا فستستعيدون أموالكم!"

وتعمل شركة "Boring" على جمع المال المخصص لمشروع الأنفاق الأرضية من خلال بيع منتجات كهذه، فقد باعت عام 2017 50 ألف قبعة مقابل 20 دولار للواحدة، ويشير موقع الشركة بأنها تأتي من تمويل خاص.

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