"نينتندو" تعلن عن قدوم "ماريو كارتينغ" للهواتف الذكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استعدوا للسباق! فقد أعلنت شركة "نينتندو" عن قدوم لعبة "Mario Kart" الشهيرة إلى الهواتف الذكية.

وقد نشرت شركة ألعاب الفيديو تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، قالت فيها: "العلم المربّع قد رفع وخط النهاية قريب،" مضيفة: "نحن في مرحلة تطوير تطبيق للهواتف: Mario Kart Tour!،" وذكرت الشركة بأنه سيتوفر خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار عام 2019.

وقد كان "Miitomo" أول تطبيق للموبايل ليقدرم أول لعبة لاللشركة عبر الهواتف في مارس/آذار عام 2016، وقالت الشركة إنها ستلغي اللعبة في مايو/أيار القادم.

هذا هو الرجل وراء صوت سوبر ماريو

وأول لعبة ضمن سلسلة "Mario" كانت "Super Mario Run" التي أطلقت في ديسمبر/كانون أول عام 2016، والتي حطمت أرقاماً قياسية بتحميلها في الأيام التي تلت إطلاقها، ليتم تحميلها أكثر من 200 مليون مرة.

وتبلغ كلفة لعب "Super Mario Run" عشرة دولارات للوصول إلى مراحل متقدمة باللعبة، لكن قليلاً من المستخدمين دفعوا للحصول على اللعبة الكاملة، وفقاً لشركة البيانات "App Annie"، ومنذ ذلك الوقت، أطلقت "نينتندو" لعبة موبايل جديدة لشركتي "Animal Crossing" و"Fire Emblem".

"نينتندو" تقدم نسخة مصغرة من جهازها الشهير

وقد حقق جهاز "Switch" الجديد من الشركة نجاحاً كبيراً، لتبيع "نينتندو" 15 مليون وحدة من الجهاز عام 2017، وهذا الجهاز يسمح للمستخديم باللعب على الجهاز أو التلفزيون، وقد تضاعفت أسعار أسهم الشركة منذ إطلاقها لهذا الجهاز.

كما أعلنت "نينتندو" عن قدوم شخصية "ماريو" وأصدقائه إلى الشاشة الكبيرة بفيلم عن الشخصيات التي سلبت قلوب الملايين حول العالم.