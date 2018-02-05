تسلا تخطط لبناء أكبر "مصنع افتراضي للطاقة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "تسلا" عن خطتها لبناء أكبر "مصنع افتراضي للطاقة" بالعالم.

وقد أعلنت الشركة المشتهرة بتصنيع السيارات الكهربائية مؤخراً عن بناء أكبر بطارية أيون-ليثيوم بالعالم في أستراليا، تود "تسلا" الآن التعاون مع السلطات في جنوب أستراليا للإعلان تزويد 50 ألف منزل بالألواح الشمسية ووحدات "تسلا" لتخزين الطاقة، واتصالها جميعاً بشبكة الكهرباء الأساسية لتشكيل أكبر "مصنع افتراضي للطاقة" في العالم.

وقد سجل 6500 منزل إلى الآن للمشاركة بالمشروع، وفقاً لما ذكره المسؤول في حكومة جنوب أستراليا جاي ويثريل في تغريدة عبر حسابه، الإثنين.

وتعمل مصانع الطاقة الافتراضية باستخدام عدة مصادر من الطاقة، بدلاً من اللجوء إلى مجطة كبيرة للطاقة، ولضمان الحصول على مصدر دائم من الطاقة، وفي حالة ولاية جنوب أستراليا، فإن الألواح الشمسية على سقوف المنازل ستولّد الطاقة لتخزّن في وحدات البطاريات، ومن ثم توفيرها للمستخدمين، ليستفيد المشاركون من فاتير أرخص ويولّدوا الطاقة لشبكة الكهرباء الحكومية، وذكرت الحكومة في بيان لها، الأحد، بأن المشاركين لن يدفعوا مقابل تركيب الألواح ووحدات التخزين بمنازلهم، لأن ذلك سيدخل وفق محاسبتهم للفواتير الكهربائية.

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ويحظى المشروع الممتد لأربع سنوات على دعم من دافعي الضرائب الأستراليين بمنحة حكومية تأتي من صندوق حكومي للتمويل التكنولوجي بقيمة 32 دولار أسترالي (25 مليون دولار أمريكي)

وسيراقب النظام البيانات القادمة من شبكة الألواح الشمسية ووحدات تخزين الطاقة لتوفير المزيد من المعلومات المتعلقة بتحسين مدى توفير الطاقة، وهو أمر أساسي في ولاية جنوب أستراليا التي تشهد انقطاعاً مستمراً ونقصاً بطاقتها الكهربائية.