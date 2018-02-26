هكذا تحاول "وايمو" منع التقيؤ بسياراتها الذكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكر نموذج حظي ببراءة اختراع لشركة "وايمو" المتخصصة بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، إن الشركة تنوي التركيز على مسارات من شانها تخفيف الشعور بالغثيان المرتبط بالحركة.

وشرح النموذج الذي نشرته الهيئة الأمريكية للاختراعات والعلامات التجارية، الخميس، إمكانية انطلاق المركبة تحذيراً للركاب بعدم النظر للأسفل أو القراءة خلال الرحلة، كما قد يجلس الركاب الحسّاسون في مقاعد خاصة للتقليل من أثر الحركة عليهم.

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فعلى سبيل المثال يمكن للركاب الحسّاسين الاسترخاء على طرق خفيفة على المعدة، أما الركاب الذين قد يكونوا على عجلة من أمرهم، يمكنهم اختيار طرق أقصر وأكثر وعورة من السابقة.

كما ستختبر "وايمو" تسارع المركبة المفاجيء وتأرجح الركاب خلال الرحلة لتحديد احتمالية شعور الركاب بالغثيان بطرق معينة.

وذكر النموذج بان السيارة قد تعدّل من خاصية القيادة الآلية إن اخبرها الراكب بعدم شعوره بالراحة، وهذا قد يؤدي إلى ترك مسافة كبيرة بين السيارة الذكية والمركبة التي أمامها، أو تحويل المسار لطريق أقل ازدحاماً للتخلص تكرار عمليتي التوقف والانطلاق.

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وتخطط "وايمو" التي تعتبر القسم المتخصص بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في "غوغل"، إلى إطلاق سيارتها الذكية في ولاية أريزونا في وقت لاحق من هذا العام، ولم ترد الشركة على مباشرة على طلب CNN للحصول على تعليق.