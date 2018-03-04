"GM" تكشف عن "بك أب" بتقنية عالية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "جنرال موتورز" عن شاحنة "بك أب" جديدة بمقصورة خلفية مصنوعة من ألياف الكربون، وهي مادة خفيفة تستخدم عادة في السيارات الرياضية ذات الأسعار الباهظة.

وتعد المقصورة الخلفية بسيارة "Sierra Denali" الجديدة أخف بـ 28 كيلوغراماً من النسخة الفولاذية للمقصورة.

ويعد الوزن نقطة مهمة في مركبات الـ "بيك أب" بالأخص مع محاولة التخفيف منه للتقليل من معدّل استهلاك الوقود.

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فمثلاً تقدم "فورد" هيكلاً مصنوعاً بالكامل من الألمنيوم في شاحناتها "F-150" أما "GM" فترفع من كفاءتها الهندسية لتدمج أنواعاً مختلفة من المواد في المركبة الواحدة للحصول على قوة وتحمل وقدرة استيعابية أكبر للوزن.

كما تملك شاحنة "Sierra Denali" باباً خلفياً معقداً لمقصورة الشحن، لتتوفر إمكانية طيه بطرق متعدّدة، فعوضاً عن سحبه للأسفل، قد تنزل عتبة مع الباب لتساعدك على الدخول للمقصورة الخلفية، كما يمكن فتح الباب الخلفي من المنتصف لتوفير دعامات قد تسند الأجسام الطويلة وتمنع سقوطها.

وسيرافق الشاحنة تطبيق "Trailing App" والذي يتضمن اختبارات لتجربة كفاءة الأضواء وضغط الهواء في الإطارات ومراقبة الحرارة في المقصورة الخلفية بالإضافة إلى أمور أخرى، بالإضافة إلى خاصية التعرّف على السرقات، والتي تسمح بإرسال تنبيهات لهاتف مالك السيارة إن فصلت المقصورة عن السيارة دون السماح بذلك عبر التطبيق.

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ويستخدم اسم "Denali" في النسخ الراقية والأغلى ثمناً من شاحنات "GMC"، وهي في الأساس شاحنات فاخرة، وهندسة هذه المركبات مقاربة لتلك المستخدمة بمنتجات "شيفروليه".