"مايكروسوفت" تعتمد على الطاقة الشمسية لتشغيل مراكز بياناتها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستشتري شركة "مايكروسوفت" طاقة شمسية من أسطح مباني سنغافورة لتشغيل مراكز بياناتها.

إذ أعلنت الشركة الامريكية مؤخراً عن اتفاقية مع الشركة السنغافورية "Sunseap" لشراء الطاقة الكلية التي ينتجها المشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الدولة.

وتعتبر الاتفاقية التي ستستمر على مدى 20 عاماً، آخر مثال على ترقب شركات التكنولوجيا الأساسية لتشغيل عمليّاتها باستخدام الطاقة البديلة.

وقد وقّعت "مايكروسوفت" اتفاقيتين للحصول على الكهرباء من طاقة الرياح من مشروعين للطاقة في إيرلندا وهولندا لمراكز بياناتها في أوروبا.

خدع بسيطة لمحفظة ممتلئة وتكنولوجيا نظيفة

قالت الشركة إنها في طريقها لتجاوز الهدف الذي رسمته هذا العام بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في 50 في المائة من حاجاتها للطاقة ولمراكز البيانات البالغ عددها مائة في أكثر من 40 دولة.

وسيساهم مشروع سنغافورة في تشغيل مراكز البيانات في المدينة، والتي تحتاج إليها الشركة لتقديم خدمات السحابة الإلكترونية مثل "Azure" و"Office 365" لزبائنها في جنوب شرقي آسيا.

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أما الالواح الشمسية التي سيتم تركيبها على مئات المنازل بالمدينة، ستعمل على توليد 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وفقاً لما ذكرته الشركة.

يمكن لميجا واط واحد تشغيل حوالي 164 منزل أمريكي، وفقاً لهئية صناعات الطاقة الشمسية الأمريكية.

وهذه المرة الأولى التي تحقق فيها "مايكروسوفت" اتفاقية للطاقة المتجددة في آسيا وقد تدفع شركات أخرى لتخطو المسار ذاته.

وهنالك شركات كبرى مثل "آبل" و"فيسبوك" و"غوغل" تحركت نحو استخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

وقد وقعت "آبل" اتفاقية مع أكبر مصنّع لتوربينات الرياح في الصين عام 2016، وحوّلت كافة عمليّاتها بالدولة لتعتمد على مصادر نظيفة للطاقة.