"سبيس إكس" تبدأ خطتها بتصميم صاروخ "BFR" المخصص للمريخ

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قال مسؤولون في مدينة لوس انجيلوس، الإثنين بأن "سبيس إكس" تنوي افتتاح مكتب لها بميناء المدينة، للعمل على تصميم صوخ الشركة المخطط إطلاقه إلى المريخ.

ولن تضطر الشركة إلى دفع إيجار لحوالي 20 عاماً، بل ستوفر ما قيمته 40 مليون دولار مقابل عمليات ترميم الموقع وتطويره، والذي ظل خالياً منذ عام 2005، وأضاف المسؤولون بأن الشركة لن تحصل على مساعدات من المدينة.

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وتعد هذه من أول الخطوات للشركة بتنفيذ مخطط مؤسسها، إيلون موسك، لتطوير صاروخ "بيغ فالكون" أو "BFR" اختصاراً، ويعد الصاروخ جزءاً من خطة موسك لبناء مستعمرة بشرية على المريخ عام 2022.

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وأتت تعليقات موسك الأخيرة حول المشروع بعد نجاح الشركة بإطلاق صاروخ "فالكون هيفي"، الذي يعتبر أقوى صاروخ مشغّل حالياً بالعالم، شاهد إطلاق الصاروخ عبر هذا الرابط

وسيتكون الصاروخ من جزأين أساسيين، جزء سفلي مصمم لاحتضان الجزء العلوي الذي تعلوه سفينة فضائية، خارج المدار الأرضي.

كما يملك موسك خططاً أرضية للسفينة الفضائية، لنقل البشر حول الأرض بسرعات خيالية، بأن ينتقل المسافرون من نيويورك إلى شانغهاي خلال نصف ساعة فقط، على حد وصفه.