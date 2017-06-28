أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحول المبنى الأكثر شهرة في أستراليا، دار الأوبرا في سيدني، إلى ما يشبه لوحة فنية تعرض رسومات متحركة من أعمال فنانين من السكان الأصليين الأستراليين، مثل الفنان دوني وولاغودجا
شاهد.. مبنى الأوبرا في سيدني يتحول إلى لوحة فنية نابضة بالحياة
أوبرا سيدني تتحول إلى لوحة فنية نابضة بالحياة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
1:06
العرض الليلي سوف يعرض رسومات من أعمال أشهر فناني أستراليا الأوائل
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