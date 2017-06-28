أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحول المبنى الأكثر شهرة في أستراليا، دار الأوبرا في سيدني، إلى ما يشبه لوحة فنية تعرض رسومات متحركة من أعمال فنانين من السكان الأصليين الأستراليين، مثل الفنان دوني وولاغودجا