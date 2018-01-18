شاهد.. غواصون يعثرون على أكبر كهف تحت الماء

شاهد.. غواصون يعثرون على أكبر كهف تحت الماء

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 18 يناير/كانون الثاني 2018; 07:03 (GMT +0400).
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1:14

الكهف الذي يبلغ طوله 347 كيلومترا اكتشف بولاية كوينتانا رو في شبه جزيرة يوكاتان.

اكتشافاتاكتشافات علميةالمكسيكظواهر طبيعيةعادات وتقاليد