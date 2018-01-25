دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن موقع السفر "تريب أدفايزر" مؤخراً عن قائمة أفضل الفنادق لعام 2018، بحسب تقييمات رأي المسافرين من مستخدمي الموقع.

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وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن الفنادق الفائزة بجائزة "اختيار المسافرين" ليست كلّها الأفخم، والأغلى، والأكبر، فالفندق الفائز بالمركز الأول ضمن القائمة هو فندق "فيروث" في كمبوديا، والذي يمكن أن تبلغ كلفة الإقامة فيه لليلة واحدة، حوالي 120 دولاراً فقط.

كما تضمنت القائمة أيضاً فنادق أخرى من وجهات سفر جديدة نسبياً على خريطة السياحة المعتادة، مثل فنادق في كوستاريكا، وفييتنام، وبيرو، وموريشيوس.

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تعرّفوا فيما يلي إلى القائمة الكاملة لأفضل الفنادق بحسب آراء المسافرين من حول العالم:

1. فندق فيروث في كمبوديا

2. منتجع توليمار في كوستاريكا

3. فندق أميد باوان في جودبور، الهند

4. فندق لا سيستا في هانوي، فيتنام

5. فندق غيلي لانكانفوشي في جزر المالديف

6. فندق بلفيدير في إيطاليا

7. فندق نانتوكيت في نانتوكيت، في ماساتشوستس

8. فندق لا ريزيرف في فرنسا

9. فندق شلالات نيارا في كوستاريكا

10. فندق هانوي لا سيستا تريندي في فيتنام

11. فندق شينتا ماني شاك في كمبوديا

12. فندق كاياكابي في كابادوكيا، تركيا

13. فندق قصر ليلا في أودايبور، الهند

14.فندق 41 في لندن

15. منتجع باروس في جزر المالديف

16. فندق بيلموند بالاسيو نازاريناس في بيرو

17. فندق ذا كيلارني بارك في إيرلندا

18. فندق ذا مايلستون في لندن

19. فندق إستالاغيم سانت هوبيرتوس في البرازيل

20. فندق ذا أوبيروي في موريشيوس

21. فندق آريا بودابيست في المجر

22. فندق كوينتا جاردين دو لوغو في البرتغال

23. فندق ذا توسكاني في جزر توركس وكايكوس

24. فندق إدين روك في سان بارتيليمي

25. منتجع بارازا في تنزانيا