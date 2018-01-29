هذه القهوة "السحرية" تقيك من برد القطب الشمالي

هذه القهوة تقيك من برد القطب الشمالي

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
القهوةقهوة
1:28

هكذا تصنع قهوة "غرينلاندية" تمزج كل عناصر غرينلاند في كوب واحد

القهوةقهوة