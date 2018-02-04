دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رعد أرجواني، وغروب شمس مخملي، وغيوم متوهجة، ودوامة أضواء شمالية سحرية.. عندما يتعلق الأمر بالظواهر الطبيعية الخلّابة، لا شك بأن الطيّارين يحجزون دائماً "مقعد المشاهدة" الأفضل!

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أما بالنسبة لعامة الشعب – مثلنا – الذين يتمنون رؤية شكل الحياة من داخل قمرة قيادة الطائرات، على ارتفاع 30 ألف قدم فوق سطح كوكب الأرض، فهناك صور يلتقطها الطيّار الهولندي كريستيان فان هايست، لا تضاهي أي صور رأيناها من قبل.

ويوثق فان هايست المشاهد الطبيعية التي يراها من نافذة قمرة القيادة الخاصة به، منذ أن أصبح طياراً في عامه العشرين. ويشرح فان هايست إن التحليق في السماء "أشبه بعزلة سلمية، بعيدة عن بقية العالم."

كما يقول فان هايست إنه أراد أن يصبح طيّاراً منذ صغره، ودخل عالم الطيران منذ حوالي 14 عاماً، عندما بدأ العمل عبر أفريقيا وأفغانستان.

وقد حرص فان هايست على جلب كاميرته معه لتوثيق لحظات السفر خلال تجاربه، ولكنه سرعان ما بدأ التصوير من داخل قمرة القيادة أيضاً، إذ أدرك حينها أنه إذا لم يفعل ذلك، قد لا تتكرر هذه المشاهد أبداً.

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وتتعرّفون أكثر إلى الصور التي يلتقطها فان هايست، في معرض الصور أعلاه: