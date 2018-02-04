دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حياة بحرية ملونة ومتنوعة.. ومياه كريستالية صافية.. وأشجار نخيل خضراء شاهقة.. وطيور استوائية زاهية.. هذا هو مشهد الحياة المثالية في ذهن غالبية الأشخاص حول العالم: إجازة استرخاء وصفاء بملابس صيف، ونسمة بحرية خفيفة على جزيرة بعيدة!

قد يعجبك أيضا.. أفضل الأماكن للاستمتاع بالطبيعة بهونغ كونغ

ولكن، ماذا لو كانت هذه الجزيرة، جزيرة خاصة أيضاً؟ حتماً ستكون إجازتك حينها أشبه بإجازة ملكية لا تشبه واحدة غيرها!

بعيداً عن جزر المالديف ومنتجعات جزرها الخاصة، هناك العديد من الوجهات الأخرى حول العالم، التي توفر تجارب منتجعات جزر حصرية وخاصة لزوّارها، من اندونيسيا إلى كمبوديا وتسمانيا.

وتتعرّفون إلى بعض منتجعات الجزر هذه، في معرض الصور أعلاه:

قد يهمك أيضا.. كيف تتجنب "الفخاخ السياحية" في البندقية؟