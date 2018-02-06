ساندويتش سكان نيويورك الحقيقية.. أصلها عربي!

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(CNN) -- هذه قصة ساندويتش سكان نيويورك الحقيقية والأشخاص الذين يبقون هذا الإرث حياً. في تقاطع شارع 110 والشارع الأول، داخل بقالة تُعرف بـ”حاجي”، نلتقي بصلاح الذي يقول إنه ابتكر ساندوتش “الجبن المفروم” المستوحاة من الطعام العربي.