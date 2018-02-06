(CNN) -- هذه قصة ساندويتش سكان نيويورك الحقيقية والأشخاص الذين يبقون هذا الإرث حياً. في تقاطع شارع 110 والشارع الأول، داخل بقالة تُعرف بـ”حاجي”، نلتقي بصلاح الذي يقول إنه ابتكر ساندوتش “الجبن المفروم” المستوحاة من الطعام العربي.
ساندويتش سكان نيويورك الحقيقية.. أصلها عربي!
ساندويتش سكان نيويورك الحقيقية.. أصلها عربي!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و38 دقيقة.
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تناول ساندوتش “الجبن المفروم” الحقيقية من محل "أطعمة حاجي" في نيويورك.
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