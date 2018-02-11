دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الـ14 من فبراير/شباط من كل عام، تتلون المتاجر باللون الأحمر، وتنتشر الشوكولاتة المعلّبة على أشكال قلوب حمراء في كل مكان، وتملأ دببة الحب واجهات المحلّات.. وغالباً ما يقوم كل منّا بالاحتفال على طريقته البسيطة، فنسرع لشراء باقة ورد حمراء من أحد المتاجر، وربّما القيام بحجز لعشاء فاخر في مطعم ما.. هكذا يمضي عيد الحب كلّ عام!

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ولكن، ليس هذا ما يوفره العالم فقط خلال شهر عيد العشّاق، إذ هناك تجارب ومشاريع أكثر إثارة وتميزاً، قد تجعل منك هذا العام العاشق الأكثر رومانسية أمام نصفك الثاني، ولن تحتاج لشيء سوى حساب في البنك يؤمن لك مبلغاً لرحلة سفر استثنائية!

وتوفر العديد من الفنادق والمرافق السياحية حول العالم، عروضاً خاصة للاحتفال بعيد الحب، من جولات خاصة عبر متاحف أمريكا الأشهر، إلى رحلات غوص حصرية للبحث عن اللؤلؤ في الخليج العربي.

وتتعرّفون إلى تجارب عيد الحب لهذا العام، الأكثر رومانسية ومغامرة من حول العالم، في معرض الصور أعلاه:

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