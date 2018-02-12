كيف تحضر آيس كريم بثمرة جوز الهند؟

كيف تحضر آيس كريم بثمرة جوز الهند؟

سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 03:25 (GMT +0400).
طبخغذاء
1:00

شاهد طريقة تحضير.. آيس كريم جوز الهند وشراب الرم والزبيب!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هكذا يحضّر ليولين كلارك آيس كريم جوز الهند الحقيقي في جزيرة نيفيس بمنطقة البحر الكاريبي. أول خطوة هي تسلّق الشجرة وقطف حبة جوز الهند.

طبخغذاء