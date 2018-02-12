أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هكذا يحضّر ليولين كلارك آيس كريم جوز الهند الحقيقي في جزيرة نيفيس بمنطقة البحر الكاريبي. أول خطوة هي تسلّق الشجرة وقطف حبة جوز الهند.
كيف تحضر آيس كريم بثمرة جوز الهند؟
كيف تحضر آيس كريم بثمرة جوز الهند؟
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 03:25 (GMT +0400).
1:00
شاهد طريقة تحضير.. آيس كريم جوز الهند وشراب الرم والزبيب!
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.