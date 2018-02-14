المطعم العائم في دبي يطوف وسط مياه البحر!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقدم مطعم "سولت باي" شطائر البرغر والهوت دوغ لروّاد اليخوت والسفن في وسط البحر، ويطبخ الطعام على متن شاحنة الطعام البحرية "آكوا بود" بشكل كلي، ليصبح أول مطبخ عائم في العالم.