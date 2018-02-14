المطعم العائم في دبي يطوف وسط مياه البحر!

المطعم العائم في دبي يطوف وسط مياه البحر!

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 14 فبراير/شباط 2018; 03:50 (GMT +0400).
دبيالإمارات العربية المتحدةمطاعمطبخمن قلب الشرق الأوسط
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شاهد أول مطبخ عائم في العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقدم مطعم "سولت باي" شطائر البرغر والهوت دوغ لروّاد اليخوت والسفن في وسط البحر، ويطبخ الطعام على متن شاحنة الطعام البحرية "آكوا بود" بشكل كلي، ليصبح أول مطبخ عائم في العالم.

دبيالإمارات العربية المتحدةمطاعمطبخمن قلب الشرق الأوسط