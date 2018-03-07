(CNN)-- كشفت عاصفة قوية تعرف باسم “إعصار القنبلة” عن حطام سفينة على شاطئ يورك بولاية مين الأمريكية
عاصفة قوية تكشف عن حطام سفينة تاريخية
عاصفة قوية تكشف عن حطام سفينة تاريخية
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 06:51 (GMT +0400).
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علماء آثار محليون يعتقدون أنها كانت سفينة شحن ساحلي استخدمت ما بين عامي 1750 و1850.
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