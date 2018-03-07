عاصفة قوية تكشف عن حطام سفينة تاريخية

عاصفة قوية تكشف عن حطام سفينة تاريخية

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 06:51 (GMT +0400).
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علماء آثار محليون يعتقدون أنها كانت سفينة شحن ساحلي استخدمت ما بين عامي 1750 و1850.

(CNN)-- كشفت عاصفة قوية تعرف باسم “إعصار القنبلة” عن حطام سفينة على شاطئ يورك بولاية مين الأمريكية

سفنكوارثمتاحفاكتشافات