ليس الموت ما يُسيطر..هناك حياة بكاملها تحت جليد أنتاركتيكا

حياة بأكملها تحيا تحت الجليد بأنتاركتيكا

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
اكتشافاتاكتشافات علميةالقارة القطبيةحيواناتدراسات
2:59

اكتشف الحياة أسفل جليد القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا.

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(CNN) -- درو لورار هو الباحث الرئيسي في “العلوم أسفل الجليد،” وهو مشروع مختص بدراسة قدرة كائنات قاع البحر على التأقلم مع التغيرات المناخية أسفل محيط أنتاركتيكا الجليدي. اكتشف الحياة في أحد أكثر الأماكن برودة على الأرض.

اكتشافاتاكتشافات علميةالقارة القطبيةحيواناتدراسات