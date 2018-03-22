ليس الموت ما يُسيطر..هناك حياة بكاملها تحت جليد أنتاركتيكا

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(CNN) -- درو لورار هو الباحث الرئيسي في “العلوم أسفل الجليد،” وهو مشروع مختص بدراسة قدرة كائنات قاع البحر على التأقلم مع التغيرات المناخية أسفل محيط أنتاركتيكا الجليدي. اكتشف الحياة في أحد أكثر الأماكن برودة على الأرض.