مطعم يصدم زبائنه برتيلاء ضخمة على شطيرة همبرغر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صدم أحد المطاعم زبائنه بتقديم شطيرة من الهمبرغر مغطاة برتيلاء ضخمة بشعر كثيف.

ويوفر مطعم "Bull City Burger and Brewery" في قرية دورهام في ولاية كارولينا الشمالية، للعملاء فرصة تجربة الرتيلاء، المملحة قليلاً، والمخبوزة بالفرن والتي تغطي قطعة من لحم الهمبرغر والمستخدمة في إحدى شطائر اللحم البقري الكلاسيكية في المطعم.

أما الضيوف الذين لديهم فرصة تذوق الرتيلاء، فعليهم الاشتراك في سحب بقيمة 30 دولاراً.

وسيقدم المطعم 18 قطعة من الرتيلاء والعناكب الآتية من كوستاريكا، ومناطق أخرى في أمريكا الوسطى. وتتناول هذه الرتيلاء الجنادب، والصراصير، ويبلغ طولها 13 سنتيمتراً.

أما السبب من وراء اشتراك الزبائن في السحب، فيعود إلى بدء المطعم لما يُسمى بشهر أنواع اللحومات الغريبة من نوعها. ويُوجد أيضاَ ضمن القائمة، شطائر اللحم المصنوعة من التماسيح، والإغوانا، والثعابين، والسلاحف وغيرها.

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