جربوا معنا أشهى الأطباق البحرية.. فقط في هذه الجزيرة!

(CNN)-- يعد مطعم ريموندز في مدينة سانت جونز من أكثر المطاعم شهرة في جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ويحظى على الصعيد المحلي وحتى الدولي باهتمام كبير بسبب قائمة أطباقه المحلية المتنوعة.
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يعد مطعم ريموندز في مدينة سانت جونز من أكثر المطاعم شهرة في جزيرة نيوفاوندلاند الكندية
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