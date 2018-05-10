جربوا معنا أشهى الأطباق البحرية.. فقط في هذه الجزيرة!

(CNN)-- يعد مطعم ريموندز في مدينة سانت جونز من أكثر المطاعم شهرة في جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ويحظى على الصعيد المحلي وحتى الدولي باهتمام كبير بسبب قائمة أطباقه المحلية المتنوعة.