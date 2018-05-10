جربوا معنا أشهى الأطباق البحرية.. فقط في هذه الجزيرة!

أشهى الأطباق البحرية.. فقط في هذه الجزيرة!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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1:08

يعد مطعم ريموندز في مدينة سانت جونز من أكثر المطاعم شهرة في جزيرة نيوفاوندلاند الكندية

(CNN)-- يعد مطعم ريموندز في مدينة سانت جونز من أكثر المطاعم شهرة في جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ويحظى على الصعيد المحلي وحتى الدولي باهتمام كبير بسبب قائمة أطباقه المحلية المتنوعة.

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