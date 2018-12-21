الأكثر مشاهدة في 2018.. سياحة

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نستعرض لكم مقتطفات من أبرز الأخبار والتغطيات في قطاع السياحة التي حظيت بأكثر المشاهدات في عام 2018.

5- جبل الأفاعي بأذربيجان الذي تحطمت قمته إلى نصفين.. والسبب؟

لطالما كان جبل الأفاعي بأذربيجان مكاناً غامضاً، وألهم ذلك السكان على نسج مختلف الأساطير حوله، فما هو السبب وراء تسميته كذلك؟ وما علاقة الجبل بسفينة نوح؟

4- فقط في أبوظبي.. سيمكنك تناول الغداء مع ووندر وومان والعشاء مع سوبر مان

ستتمكن قريباً من تناول الفطور مع باتمان، والغداء مع واندر وومان، والعشاء مع سوبر مان.. فقط، في أبوظبي!

3- هل تجرؤ على عيش حياة في وسط البحار؟ هذان الزوجان يقومان بذلك

تخيل لو أن حياتك بأكملها عبارة عن رحلة بحرية لا متناهية؟ من جزيرة إلى جزيرة، ومحيط إلى محيط.. قد يبدو الأمر غريباً لمن يسمعه لأول مرة.. ولكن، ليس بالنسبة لرايلي وايتلوم وإلينا كاراوسو، واللذان أمضيا السنوات الـ4 الماضية على متن قارب يأخذهما إلى أي موقع يهواه قلبهما في العالم.

2- في ملهى "إينيرجي".. استكشف متعة الحياة الليلية في أذربيجان

بعد الاسترخاء في وسط الطبيعة الأذربيجانية، من المؤكد أنه ستسري في جسدك موجةٌ جديدة من الطاقة، فلماذا لا تستغل ذلك لاستكشاف متعة الحياة الليلية في نادي "إينيرجي" الليلي!

1- هل تريد استعادة شرارة الحب؟ هذه غرف النوم الأكثر إثارة في العالم

يجب على غرف النوم المغرية أن تشرك جميع الحواس.. هذا ما يعتقده جيمس وتمارا لوهان مؤسسا علامة الفنادق التجارية، "مستر أند ميسز سميث".