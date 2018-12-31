أبرز 5 استكشافات خلال 2018

نشر الاثنين ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين الآثار وعلم الإنسان، كانت هناك الكثير من الاكتشافات حول العالم، وخاصة في دول عربية مثل الأردن ومصر، نستعرض أبرز 5 منها هنا:

اكتشاف أقدم أثر لرغيف خبز في الأردن

اكتشف علماء الآثار بقايا قطعة خبز تعود إلى أكثر من 14,400 عام، أي قبل أكثر من 4,000 عام من ظهور الزراعة.

اكتشاف مقبرة في مصر يصل عمرها إلى 4000 عاما

اكتُشِف قبر خاص يعود عمره إلى أكثر من 4 آلاف عام، ويحتوي على رسومات "محفوظة بشكل جيد" جنوب القاهرة، وفقاً لوزارة الآثار المصرية.

اكتشاف أقدم أنواع الحيوانات على وجه الأرض

يقول باحثون إنهم تعرفوا على أقدم الحيوانات المعروفة للانسان، بعدما اكتشفوا ما يُسمى بـ"كأس الحفريات المقدسة" خلال دراسة حفريات ديكنسونيا.

اكتشاف مومياء عمرها 3 آلاف عام في مصر

تم اكتشاف مومياء محفوظة بشكل جيد في مصر داخل تابوت تعود إلى أكثر من 3 آلاف عام.

اكتشاف أقدم قطعة جبن في العالم داخل قبرٍ مصري

لم تثر هذه الجبنة انتباه علماء الآثار لكونها أقدم جبنة وجدت في قبر مصري، بل لأنها أقدم جبنة اكتشفت على الإطلاق في قبر "بتاحمس" بمصر القديمة.