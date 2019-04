View this post on Instagram

: تصويري لهذه الليلة صورتين للقمر مع برج الساعة على مسافتين: الصورة الاولى: كنت بعيد عن البرج حوالي 7 كيلومترات لذا يبدو البرج صغيرا والقمر ضخماً الصورة الثانية: كنت بعيد عن البرج حوالي 2 كيلومتر وبدا البرج كبيرا والقمر أصغر