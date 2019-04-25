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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبزغ القمر في كل ليلة من دون أن نولي له الكثير من الاهتمام، فما الذي شد انتباه مستخدمي "تويتر" إلى مقطع فيديو نشره المصور السعودي، يوسف بجّاش، لبزوغ القمر في مدينة مكة؟

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وخلال حسابه على "تويتر"، شارك المصور، يوسف بجّاش، بمقطع فيديو يبين مشهد بزوغ القمر من خلف جبل النور، في مدينة مكة.

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ويُظهر الفيديو القمر وهو يرتفع ببطء، لتظهر مجموعة من الأشخاص أمام خلفية القمر البيضاء بشكل ساحر، حتى تختفي مع استمرار حركة القمر إلى الأعلى.

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ولم تكن هذه أول مرة يصور فيها بجّاش، الذي بدأ التصوير كهواية، بزوغ القمر مع عنصر من عناصر مدينة مكة، إذ أنه سبق أن صور القمر مع منارات الحرم المكي على سبيل المثال.

وفي حديثه عن مقطع الفيديو الذي نشره لبزوغ القمر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال بجّاش: "في هذه المرة، أتت لي فكرة أن أوثق بزوغ القمر عن طريق الفيديو لأظهر حركة الأشخاص بشكل طبيعي".

وأشار المصور إلى مقطع فيديو يبين بعض الأشخاص وهم يصلون، ويتنزهون، ويلتقطون صور الـ"سيلفي".

ويصعد العديد من الأشخاص إلى قمة جبل النور ليروا مدينة مكة من الأعلى، كما أنها تجذب الأشخاص لمكانتها التاريخية، وفقاً للمصور.

ولالتقاط هذا الفيديو، قام المصور بالصعود على قمة جبل وعر يبعد 3 كيلومترات عن جبل النور، كما أنه استعان بمختلف التطبيقات التي ساعدته في تحديد أفضل مكان لالتقاط فيديو للقمر.

ومن الأسئلة المكررة التي تلقاها المصور بشأن مقطع الفيديو هو عما إذا رأى الأشخاص على قمة جبل النور القمر بالشكل الضخم الذي ظهر به في الفيديو.

ونفى المصور ذلك قائلاً: "ترى العين البشرية منظراً واسعاً جداً، ولذلك، خلال عملية التقريب التي قمت بها بعدسة الكاميرا، قمت باقتطاع جزء صغير من المشهد الواسع الذي يراه الانسان".

وبهذه الطريقة، ظهر القمر بشكل "غير مألوف" و"ضخم".

وعبّر مفردون عن دهشتهم من منظر القمر.