دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- ليس من الغريب أن يضاف الرمان إلى مختلف الوجبات الأذربيجانية، إذ تحمل هذه الفاكهة مكانة هامة في الثقافة الأذربيجانية والمطبخ الأذربيجاني. وحتّى لو اعتقدت أنك استكشفت جميع وجبات البلاد، من المؤكد أنك لم تتذوق طبق "نارنومرو" الذي يظل غير معروفاً بشكل كبير حتّى بين الأذربيجانيين!

إذا اعتقدت أنه يستحيل للبيض والرمان أن يجتمعا معاً في طبقٍ واحد، فيثبت لك طبق "نارنومرو" الأذربيجاني أنك مخطئ تماماً!

وقالت فيريدي بويوران، مؤلفة كتاب "الرمان والزعفران: رحلة مطبخية إلى أذربيجان"، الذي يستكشف الوصفات الأذربيجانية، في حديث مع موقع CNN بالعربية، إن طبق الرمان والبيض نشأ في محافظة ساليان الأذربيجانية بمحاذاة بحر قزوين.

وأضافت المؤلفة، التي تهدف إلى لفت الأنظار إلى الأطباق الأذربيجانية غير المُكتشفة بعد، أنه "حتّى في أذربيجان، لا يعرف العديد من الأشخاص هذا الطبق.. ويشعر الأذربيجانيون الذين يجربون الطبق لأول مرة بالدهشة ذاتها التي يشعر بها الأجانب".

ولا يتطلب تحضير هذا الطبق إلا مكونات قليلة، وهي الرمان، والبيض، والبصل، والزبدة، والقليل من الملح والفلفل.

وتضاف الكثير من بذور الرمان إلى مقلاة بعد أن يصبح لون البصل، الذي يوضع أولاً، مائلاً إلى اللون الذهبي. وبعد طهي البذور لبضعة دقائق، يتم كسر البيض عليها مباشرة، ويجب عدم مزج المكونات في المقلاة في هذه المرحلة، بل الاكتفاء بالانتظار لنضوج البيض ليكمل الطبق.

وقد يبدو هذا الطبق مناسباً للإفطار من الوهلة الأولى، ولكن تؤكد المؤلفة الأذربيجانية أن طبق "نارنومرو" يمكنم أن يكون جزءاً من الغداء والعشاء أيضاً، مضيفةً إلى أنه يتم تناوله مع الخبز عادةً.

وأشارت المؤلفة إلى أن معظم الأشخاص يحبون نكهات هذا الطبق بمجرد تذوقهم لها، بينما قد يحتاج البعض إلى تكرار تجربته للتعود على طعمه.

وفي حديثها عن مكانة الرمان في البلاد، أكدت المؤلفة الأذربيجانية أن تلك الفاكهة "تحتل مكانة خاصة في المطبخ الأذربيجاني، والثقافة الأذربيجانية"، مضيفةً أن الزوار سيصادفون الكثير من الأيقونات لتلك الفاكهة الوطنية وهي تزين البلاد.

وبالنسبة للمطبخ الأذربيجاني، يتم تناول الرمان مع اللحوم لأنه يوازن طعم اللحوم بحمضية الفاكهة.

ويرمز الرمان إلى الوفرة والخصوبة، كما أنه يحظى بمكانة مميزة بسبب خصائصه الشفائية، وفقاً لما قالته المؤلفة.

وإضافةً إلى تزيين أطباق الطعام ببذور الرمان، تُستخدم الفاكهة أيضاً في صناعة مشروب حلو الطعم وغير كحولي يدعى "شربات".

كما يصنع الأذربيجانيون المربى من هذه الفاكهة أيضاً ، إضافةً إلى معجون أو صلصة تدعى "نارشاراب".

ويُعد مهرجان الرمان الذي يُقام كل عام من إحدى الشواهد البارزة على مكانة هذه الفاكهة.

وتحتضن محافظة كويتشاي، التي تُعد "عاصمة الرمان في أذربيجان"، المهرجان في شهر أكتوبر/تشرين الأول، أو نوفمبر/تشرين الثاني.

وفيها، يمكنك أن ترى عشرات الأصناف المختلفة من الرمان التي تنمو في المنطقة، إضافةً إلى الأطباق التي تُحضر مع الرمان، وفقاً للمؤلفة.