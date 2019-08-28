طبق يجمع بين البيض والرمان.. قد يكون من أكثر الوجبات غير الاعتيادية التي صادفتها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- ليس من الغريب أن يضاف الرمان إلى مختلف الوجبات الأذربيجانية، إذ تحمل هذه الفاكهة مكانة هامة في الثقافة الأذربيجانية والمطبخ الأذربيجاني. وحتّى لو اعتقدت أنك استكشفت جميع وجبات البلاد، من المؤكد أنك لم تتذوق طبق "نارنومرو" الذي يظل غير معروفاً بشكل كبير حتّى بين الأذربيجانيين!
إذا اعتقدت أنه يستحيل للبيض والرمان أن يجتمعا معاً في طبقٍ واحد، فيثبت لك طبق "نارنومرو" الأذربيجاني أنك مخطئ تماماً!
وقالت فيريدي بويوران، مؤلفة كتاب "الرمان والزعفران: رحلة مطبخية إلى أذربيجان"، الذي يستكشف الوصفات الأذربيجانية، في حديث مع موقع CNN بالعربية، إن طبق الرمان والبيض نشأ في محافظة ساليان الأذربيجانية بمحاذاة بحر قزوين.
وأضافت المؤلفة، التي تهدف إلى لفت الأنظار إلى الأطباق الأذربيجانية غير المُكتشفة بعد، أنه "حتّى في أذربيجان، لا يعرف العديد من الأشخاص هذا الطبق.. ويشعر الأذربيجانيون الذين يجربون الطبق لأول مرة بالدهشة ذاتها التي يشعر بها الأجانب".
ولا يتطلب تحضير هذا الطبق إلا مكونات قليلة، وهي الرمان، والبيض، والبصل، والزبدة، والقليل من الملح والفلفل.
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Azerbaijani narnumru, pomegranates with eggs was made in Lebanon today and it looks amazing! Thank you, @taste.of.beirut ! 🙏🙏 . . . . #Repost @taste.of.beirut with @get_repost ・・・ Fried egg with pomegranate and onion, yummy! One of hundreds of recipes I want to try from Feride’s encyclopedic cookbook on her native Azerbaijani cuisine. A Must Have!! @feridebuyuran #azerbaijan #azerifood #ethniccookbook #pomegranatesandsaffron #eggsnthings #eggsy #breakfastideas
وتضاف الكثير من بذور الرمان إلى مقلاة بعد أن يصبح لون البصل، الذي يوضع أولاً، مائلاً إلى اللون الذهبي. وبعد طهي البذور لبضعة دقائق، يتم كسر البيض عليها مباشرة، ويجب عدم مزج المكونات في المقلاة في هذه المرحلة، بل الاكتفاء بالانتظار لنضوج البيض ليكمل الطبق.
وقد يبدو هذا الطبق مناسباً للإفطار من الوهلة الأولى، ولكن تؤكد المؤلفة الأذربيجانية أن طبق "نارنومرو" يمكنم أن يكون جزءاً من الغداء والعشاء أيضاً، مضيفةً إلى أنه يتم تناوله مع الخبز عادةً.
وأشارت المؤلفة إلى أن معظم الأشخاص يحبون نكهات هذا الطبق بمجرد تذوقهم لها، بينما قد يحتاج البعض إلى تكرار تجربته للتعود على طعمه.
وفي حديثها عن مكانة الرمان في البلاد، أكدت المؤلفة الأذربيجانية أن تلك الفاكهة "تحتل مكانة خاصة في المطبخ الأذربيجاني، والثقافة الأذربيجانية"، مضيفةً أن الزوار سيصادفون الكثير من الأيقونات لتلك الفاكهة الوطنية وهي تزين البلاد.
وبالنسبة للمطبخ الأذربيجاني، يتم تناول الرمان مع اللحوم لأنه يوازن طعم اللحوم بحمضية الفاكهة.
ويرمز الرمان إلى الوفرة والخصوبة، كما أنه يحظى بمكانة مميزة بسبب خصائصه الشفائية، وفقاً لما قالته المؤلفة.
وإضافةً إلى تزيين أطباق الطعام ببذور الرمان، تُستخدم الفاكهة أيضاً في صناعة مشروب حلو الطعم وغير كحولي يدعى "شربات".
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This picture of pomegranate sherbet (sweetened pomegranate juice) is special to me. I took it almost 10 years ago, when I had to be my own photographer for my coookbook and learn how to use my entry level DSLR for that purpose. I did include it in my cookbook and I love it - it may not be the best food photograph out there but it has my story in it. Recipe for pomegranate sherbet is in my cookbook ‘Pomegranates and Saffron: A Culinary Journey to Azerbaijan.’ Available on Amazon and www.azcookbook.com. . . . . . #cookbook #pomegranate #pomegranates #juice #sharbat #drink #nutrition #antioxidants #foodstyling #foodstylist #igmood #delicious #food
كما يصنع الأذربيجانيون المربى من هذه الفاكهة أيضاً ، إضافةً إلى معجون أو صلصة تدعى "نارشاراب".
ويُعد مهرجان الرمان الذي يُقام كل عام من إحدى الشواهد البارزة على مكانة هذه الفاكهة.
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Exactly a year ago from #pomegranate #festival #goycay #azerbaijan . Spending my first festival there with @zycie_na_dwoch_nogach 😎😎😎 . . #narfestivali #pomegranatefestival #azerbaijangram #instaazerbaijan #visitazerbaijan #everydayazerbaijan #visitgoychay #passionpassport #traveling #vscocam #picoftheday #instatravel #instapic #mytravelgram #throwback #remoteexpeditions
وتحتضن محافظة كويتشاي، التي تُعد "عاصمة الرمان في أذربيجان"، المهرجان في شهر أكتوبر/تشرين الأول، أو نوفمبر/تشرين الثاني.
وفيها، يمكنك أن ترى عشرات الأصناف المختلفة من الرمان التي تنمو في المنطقة، إضافةً إلى الأطباق التي تُحضر مع الرمان، وفقاً للمؤلفة.