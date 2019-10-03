"أتلانتس 2" في دبي ينضم قريباً لأفخم الفنادق لاستقطاب المشاهير

نشر الخميس ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعرف فندق "أتلانتس النخلة" الشهير، والذي يقع على جزيرة النخلة الاصطناعية، بأنه بمثابة رمز للفخامة والرفاهية في دبي، منذ افتتاحه عام 2008. وقد اكتسب شهرةً واسعة لاستقطابه المشاهير، الذين تجذبهم أجنحته الأكثر أناقة في دبي. ولكن، هل تطغى تكملة المشروع، "أتلانتس 2"، على المشروع الأصلي؟

سيتمكن المقيمون من الوصول إلى منتجع صحي يضم حمامات سباحة، ومرافق اللياقة البدنية، وغرف لعلاجات السبا

وتُضاف حالياً اللمسات الأخيرة إلى مشروع "رويال أتلانتس ريزيدنسيز"، قبل افتتاحه المقرر في أواخر عام 2020.

وسيُقام المشروع الضخم، والذي تقدر تكلفته بـ 1.4 مليار دولار، وتطوره شركة "كيرزنر" الدولية، إلى جانب فندق "أتلانتس النخلة" ليتشارك إطلالة الواجهة البحرية الرئيسية على مساحة 63 هكتاراً.

يحتوي المنتجع على 795 غرفة وجناح موزعة على 43 طابق، بالإضافة إلى النوادي الخاصة، والمطاعم، والحانات. أما بالنسبة إلى الشقق الفاخرة، فعددها 231 شقة، وتتراوح ما بين غرفتين إلى 5 غرف نوم

وحصد التصميم المميز، والمكون من برجين متصلين بـ "جسر المنتجع الصحي"، الجوائز بالفعل. ويَعِد الضيوف بمفهوم جديد من الفخامة المميزة، وتوفير حمامات سباحة لا متناهية، وإشراف الطهاة المشاهير.

يتميز البناء بتصميمه المعقد. والتقطت هذه الصورة في مايو/أيار

منظر مهيب

وبدأت مرحلة تطوير المجمع منذ عام 2014، وهو يقترب من مرحلة الانتهاء.

وقال تيموثي كيلي، المدير الإداري لفندق "أتلانتس" و"رويال أتلانتس"، لـ CNN: "اكتمل الهيكل الخارجي، ونتقدم الآن في عملية التصميم الداخلي والتشطيبات."

يتكون التصميم المذهل من برجين، أحدهما مخصص للمنتجع والآخر للمساكن

ووصف كبار المهندسين من شركة "كي‮ ‬بي‮ ‬أف أسوشيتس" المعمارية مظهر الهيكل الخارجي المذهل بأنه "سلسلة من المجسمات المتقطعة ذات المقاييس البشرية والتي رُتبت للحصول على مناظر مثالية، والمكدسة لتمتد فوق فراغات هائلة."

وأضاف كيلي أن دقة التصميم تضمن عدم وجود قسمين متماثلين في المبنى.

يربط البرجان "جسر منتجع صحي" مليء بحمامات السباحة وردهات الاستراحة وغيرها من المرافق

وينقسم مجمع "أتلانتس 2" إلى برجين، أحدهما مخصص للمنتجع والآخر للمساكن. وهما يتصلان بواسطة جسر مكتظ بالمسابح، وردهات الاستراحة، والأكواخ.

قمة في الفخامة

بدأت مرحلة تطوير المشروع الضخم بقيمة 1.4 مليار دولار منذ عام 2014

ويحتوي المنتجع على 795 غرفة وجناح موزعة على 43 طابق، بالإضافة إلى النوادي الخاصة، والمطاعم، والحانات.

أما بالنسبة إلى الشقق الفاخرة، والتي تبدأ أسعارها من حوالي 2 مليون دولار، فعددها 231 شقة، وتتراوح ما بين غرفتين إلى 5 غرف نوم. ويمتاز العديد منها بالحدائق الخاصة وحمامات السباحة اللامتناهية. وسيتمكن المقيمون من الوصول إلى شاطئ خاص.

وسيشمل المجمع أيضاً ناد صحي يحتوي على "حمام تقليدي"، ومعدات اللياقة البدنية، وغرف لعلاجات السبا.

كما يشمل الموقع 17 مطعماً بإشراف طهاة حائزين على نجوم "ميشلان"، مثل الطاهي الإسباني خوسيه أندريس و الطاهي البريطاني الشهير هستون بلومنتال.

تضم العديد من الشقق البالغ عددها 231 شقة حمام سباحة خاص بها

ويفتخر المدير الإداري للفندق بالميزات المائية الفريدة، والتي تبرز أجواء المحيط، قائلاً :"في الردهة الرئيسية، ستستقبلك منحوتة طولها 10 أمتار تطفو على الماء ومصممة لمحاكاة أمطار دبي في بداية كل موسم. كما ستحتوي على 3 أحواض مائية مذهلة، ومن بينها سيكون أكبر حوض لتشكيلة قنديل البحر في العالم."