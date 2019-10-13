نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد قلعة "غالارسان غورارسان" (Galarsan Gorarsan)، والتي تترجم حرفياً إلى "تعال وانظر"، من المواقع التي يجب زيارتها في منطقة شاكي الأذربيجانية. ولكن، ما هي القصة التي منحت هذه القلعة تسميتها الفريدة؟

عند التفكير بمنطقة شاكي الأذربيجانية، من المؤكد أن قصر شاكي خان الشهير بألوانه البديعة، سيكون من أولى المواقع التي ستفكر بزيارتها.

ولكن، إذا كنت ترغب في زيارة وجهة أخرى أقل شهرة، فعليك بزيارة قلعة "غالارسان غورارسان".

والقلعة اليوم هي عبارة عن "وجهة ضرورية لكل سائح يزور شاكي"، وفقاً لما قاله تورال ميهبالييف في حديث مع موقع CNN بالعربية، وهو من أحد المؤسسين في شركة "Outdoor Caucasus" المتخصصة في تنظيم الجولات السياحية في أذربيجان.

وتقع قلعة "غالارسان غورارسان" على بعد 4 كيلومترات فقط من مدينة شاكي، ويُعتقد أنها بُنيت في القرن الخامس عشر من قبل حاكم شاكي.

قلعة "غالارسان غورارسان" (Galarsan Gorarsan) في منطقة شاكي الأذربيجانية.

السبب وراء تسمية القلعة

ولأعوام عديدة، قامت القلعة بحماية الهجمات التي كانت تستهدف المدينة، إذ كانت "معززة بشكل كبير بعدة خطوط من الجدران السميكة"، وفقاً لما قاله ميهبالييف.

قلعة "غالارسان غورارسان" (Galarsan Gorarsan) في منطقة شاكي الأذربيجانية.

وأما السبب وراء اسم القلعة، فأشار ميهبالييف إلى أنه نتج من حادثة دارت بين حاكم إيراني يدعى نادر شاه، وحاكم شاكي، شلبي خان، منذ مئات الأعوام.

وفي القرن الثامن عشر، تعرضت شاكي لهجوم من الحاكم الإيراني نادر شاه، ورفض حاكم شاكي الاستسلام والخضوع له.

وعندما أراد نادر خان معرفة مكان اختباء حاكم شاكي، أجابه شلبي خان وببساطة قائلاً: "تعال، وانظر".

الطريق إلى قلعة "تعال وانظر" (Galarsan Gorarsan) في منطقة شاكي الأذربيجانية.

وفعلاً، انطلق نادر شاه مع جيشه الضخم إلى القلعة، ولكنه لم يتمكن من اقتحامها.

وأشار ميهبالييف إلى وجود العديد من الآبار العميقة في منطقة القلعة، ويعتقد بعض الأشخاص أنها استخدمت كأفخاخ من أجل الأعداء، بحسب ما ذكره ميهبالييف.

ثراء جغرافي وفرص للاستمتاع بين الطبيعة الأذربيجانية

ويرى ميهبالييف أن الثراء الجغرافي لأذربيجان يتيح الفرصة للقيام بنزهات طويلة سيراً على الأقدام، خلال المواسم الأربعة جميعها.

ولا يجب على المتنزهين المبتدئين الشعور بالقلق، فهناك مسارات متنوعة بدرجات صعوبة مختلفة يستطيع المرء الاختيار بينها.

رحلة إلى جبال القوقاز.

ومن الأماكن التي يستطيع الزوار استكشافها أثناء التنزه هي قرية خيناليق، والتي تُعتبر أعلى مستوطنة وأكثرها عزلة في سلسلة جبال قوقاز الكبرى.

ولا يزال سكانها يحتفظون بتقاليدهم الثقافية الفريدة، إضافةً لتحدثهم بلغتهم الخاصة، وفقاً لميهبالييف.

وتُعد الرحلة إلى خيناليق، إضافةً إلى قرية "Galeykhudat" المجاورة لها، من الرحلات التي تُعرف بسهولتها، أو صعوبتها المتوسطة، وفقاً لميهبالييف.

قمة جبل "بازاردوزو" في أذربيجان.

وللراغبين برحلات أكثر تحدياً، فيمكنهم الانضمام إلى جولةٍ تأخذهم إلى قمة أعلى جبل في أذربيجان، وهو جبل بازاردوزو الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 4 آلاف متر فوق سطح البحر.