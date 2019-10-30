عمرها 1000 عام .. بما تتميز قرية العلماء في فيتنام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن سكة القطار السياحية الشهيرة، وعلى مشارف العاصمة الفيتنامية، هانوي، تقع قرية "Dong Ngac"، التي تُعرف بكونها "قرية العلماء"، ويبلغ عمرها ألف عام، ولكنها بالكاد تغيرت رغم مرور قرون من الزمن.

تبعد القرية حوالي 30 دقيقة من الحي السياحي الرئيسي في هانوي، وهو الحي القديم

ونظراً لتوسع هانوي، وتحديثها بسرعة على مدار الـ20 عاماً المنصرمة، فإن العديد من قراها القديمة قد مُحيت أو فقدت طابعها الأصلي.

ولكن لم تتعرض قرية "Dong Ngac" لأي تغيير، مما يجعلها مصدر جذاب للزيارة.

وتتميز حدود القرية ببوابات حجرية جميلة، ومباني من طراز العمارة الفرنسية الفيتنامية الهرمة، والتي تصطف في الممرات الضيقة، وينظر الباعة في شوارعها من تحت قبعاتهم ذات الشكل المخروطي، ويلعب الأطفال خارج معبد "Tu Khanh"، الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر.

معبد الآلهة

يبلغ عمر معبد "Thu Khanh" في "Dong Ngac" أكثر من 350 عاماً ويتضمن المعابد المزخرفة والأجنحة الفخمة.

ويمتد معبد "Tu Khanh" على مساحة 323 ألف قدم مربع تقريباً، ويمتاز بالحدائق، والفناءات المظللة، والمعابد المزخرفة، والأجنحة الفخمة.

وشيّدت معظم المباني من خشب حديدي داكن اللون، والذي نُحت بشكل معقد، وتعلوه بلاطات مصنوعة من الطين.

وسيكون أول ما يشاهده الزوار من معالم أثرية داخل أراضي المعبد المترامية الأطراف، هو تمثال حجري لسلحفاة تحمل فوق ظهرها برجاً.

ولطالما احتفى سكان هانوي بالسلاحف لعدة قرون. وفي الأساطير المحلية، تمثل هذه المخلوقات رمزاً لطول العمر، وتعد بمثابة أيقونات لنجاح فيتنام في معاركها العديدة من أجل الاستقلال.

وبالإضافة إلى هذا التمثال، يوجد أكثر من 50 نصباً حجرياً ومعدنياً تنتشر في جميع أنحاء المعبد الذي شُيّد في خمسينيات القرن العشرين.

ومن بين النصب، هناك 3 أجراس نحاسية كبيرة في أوائل القرن التاسع عشر، ومجموعة من المسلات الحجرية المكرسة للآلهة البوذية، وأبرز العلماء الذين ولدوا في قرية "Dong Ngac".

تاريخ من التفوق الأكاديمي

قرية العلماء

ورغم من صغر حجم القرية، التي تبلغ مساحتها أقل من متر مربع، وتضم ألف شخص تقريباً، إلا أنها صدّرت عدداً كبيراً من المتفوقين الأكاديميين، بما في ذلك العشرات من الحاصلين على الدكتوراة في الأدب.

ومن بين أبرزهم نائب رئيس الوزراء الفيتنامي بين العامين 1997 و2011، فام جيا خيم، والكاتب المبجل والناشط الاجتماعي في أوائل القرن العشرين، هوانغ تانغ بي.

وحتى اليوم، تتنافس العائلات في القرية بشراسة ضد بعضها لتعليم التلاميذ البارزين.

وتحظى قرية " Dong Ngac" بتقدير كبير لأنها مسقط رأس علماء مؤثرين، حيث حصلت على العشرات من الجوائز الملكية، والتي يعود تاريخها إلى فترة حكم "Le Dynasty" في فيتنام (1428-1788).

كما تحتفي عمارة القرية بتاريخها الأدبي. إذ نُحتت رموز للكتب على بواباتها القديمة.

يستطيع زوار القرية التجول عبر أسواق الشارع

ويوجد حوالي 100 منزل منتشر في جميع أنحاء قراها الصغيرة، ويعود أقدمها إلى أوائل القرن السابع عشر. ويسحر جمال الأعمال الحجرية والخشبية المعقدة الزوار خلال تجولهم بأحد ممراتها الضيقة، وسيستقبلك السكان بالابتسمات وعبارة الترحاب، كما سيقدمون الضيافة التي تشمل كوباً من شاي اللوتس الساخن، وحلوى زلابية الأرز "Banh Gio"، والتي تتميز بها القرية.

كيف تصل إلى Dong Ngac

أحد سكان قرية Dong Ngac التي تقع على مشارف هانوي

وتقع قرية "Dong Ngac" في الضواحي الشمالية للعاصمة الفيتنامية هانوي، وتبعد حوالي 30 دقيقة بسيارة الأجرة من الحي السياحي الرئيسي في هانوي، وهو الحي القديم.

ويجدر بك التوقف عند معبد "Phu Tay Ho" التاريخي ومعبد "Van Nien"، على ضفاف البحيرة الغربية الكبيرة والخلابة، من أجل تجربة رحلة متكاملة في "Dong Ngac".